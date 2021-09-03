سيدات “الخضر” على بعد 90 دقيقة من نهائي كأس العرب

يواجه المنتخب الوطني للسيدات، سهرة الجمعة، بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت الجزائري، نظيره التونسي في نصف نهائي البطولة العربية الجارية بمصر.

ويسعى المنتخب الوطني للسيدات، لتجاوز منتخب تونس، وحجز مكانة له في النهائي، في مواجهة تبدو فيها الحظوظ متكافئة بين المنتخبين.

وبلغ المنتخب الجزائري نصف النهائي، بعد تصدره المجموعة الثانية، بالعلامة الكاملة بعد أن حققن لاعباته فوزاً على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى المنتخب الفلسطيني بأربعة أهداف مقابل هدف.

أما المنتخب التونسي فتأهل إلى نصف النهائي، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف مصر، وتعادلت تونس في دور المجموعات مع مصر بنتيجة هدفين لمثلهما والفوز على السودان بـ12-1، ثم التعادل سلبا مع لبنان.