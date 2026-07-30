-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سيدات “الخضر” في مهمة التأكيد أمام منتخب البلد المنظم

عمر سلامي
  • 533
  • 0
سيدات “الخضر” في مهمة التأكيد أمام منتخب البلد المنظم
ح.م
لاعبات المنتخب الجزائري للسيدات

يخوض المنتخب الجزائري للسيدات، الخميس، مباراته الثانية في إطار دور مجموعات كأس إفريقيا 2026.

ويواجه المنتخب الوطني للسيدات، نظيره المغربي، بداية من الساعة التاسعة ليلا، بملعب مولاي الحسن بالرباط.

وأنهى المنتخب الوطني للسيدات، تحضيراته للمباراة أمسية الأربعاء، حيث أجرت اللاعبات آخر حصة تدريبية، بداية من الساعة الخامسة.

وخصص الناخب الوطني بن ستيتي الحصة لوضع اللمسات التكتيكية الأخيرة وإجراء آخر التعديلات قبل مواجهة منتخب البلد المنظم.

وتسعى سيدات “الخضر” لتحقيق نتيجة إيجابية تؤكد من خلالها الفوز المحقق في الجولة الأولى أمام السنغال بثنائية نظيفة، وضمان التأهل، رغم أن المأمورية لن تكون سهلة أمام المنتخب المغربي الذي فاز في الجولة الأولى على كينيا برباعية نظيفة، محققا بذلك بداية قوية.

ولإدارة المباراة، عيّنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم طاقم تحكيمي تقوده الكاميرونية ألين ماري نويل غيمبانغ إيتونغ، بمساعدة مواطنتها كارين أتيزامبونغ فومو والغينية مهاوا كوروما.

وستكون الرواندية ألين أوموتوني حكمة رابعة، بينما ستكون مواطنتها أليس أوموتيسي حكمة مساعدة احتياطية.

مقالات ذات صلة
ما يمكن لعنتر يحيى أن يقدمه لـ”الخضر”!

ما يمكن لعنتر يحيى أن يقدمه لـ”الخضر”!

شياخة يريد حل مشكلة رأس الحربة في المنتخب الجزائري

شياخة يريد حل مشكلة رأس الحربة في المنتخب الجزائري

مواهب جزائرية تزيّن مختلف الأندية الأوروبية

مواهب جزائرية تزيّن مختلف الأندية الأوروبية

آيت نوري يستأنف التدريبات مع السيتي

آيت نوري يستأنف التدريبات مع السيتي

شباب بلوزداد يفوز وديا على سان بيدرو الإيفواري

شباب بلوزداد يفوز وديا على سان بيدرو الإيفواري

منتخب مصر للسيدات يستهل مشواره في كأس إفريقيا بهزيمة ثقيلة

منتخب مصر للسيدات يستهل مشواره في كأس إفريقيا بهزيمة ثقيلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد