سيدات “الخضر” في مهمة التأكيد أمام منتخب البلد المنظم

يخوض المنتخب الجزائري للسيدات، الخميس، مباراته الثانية في إطار دور مجموعات كأس إفريقيا 2026.

ويواجه المنتخب الوطني للسيدات، نظيره المغربي، بداية من الساعة التاسعة ليلا، بملعب مولاي الحسن بالرباط.

وأنهى المنتخب الوطني للسيدات، تحضيراته للمباراة أمسية الأربعاء، حيث أجرت اللاعبات آخر حصة تدريبية، بداية من الساعة الخامسة.

وخصص الناخب الوطني بن ستيتي الحصة لوضع اللمسات التكتيكية الأخيرة وإجراء آخر التعديلات قبل مواجهة منتخب البلد المنظم.

وتسعى سيدات “الخضر” لتحقيق نتيجة إيجابية تؤكد من خلالها الفوز المحقق في الجولة الأولى أمام السنغال بثنائية نظيفة، وضمان التأهل، رغم أن المأمورية لن تكون سهلة أمام المنتخب المغربي الذي فاز في الجولة الأولى على كينيا برباعية نظيفة، محققا بذلك بداية قوية.

ولإدارة المباراة، عيّنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم طاقم تحكيمي تقوده الكاميرونية ألين ماري نويل غيمبانغ إيتونغ، بمساعدة مواطنتها كارين أتيزامبونغ فومو والغينية مهاوا كوروما.

وستكون الرواندية ألين أوموتوني حكمة رابعة، بينما ستكون مواطنتها أليس أوموتيسي حكمة مساعدة احتياطية.