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الجزائر

سيدات “الخضر” في نصف نهائي كأس العرب عن جدارة

سليم.ع
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سيدات “الخضر” في نصف نهائي كأس العرب عن جدارة

تأهل منتخب الجزائر للسيدات بالعلامة الكاملة إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب الجارية في مصر، وهذا عقب فوزه في المباراة الثانية على منتخب فلسطين.
وحسم المنتخب الجزائري للسيدات مواجهة منتخب فلسطين لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وتمكنت اللاعبة رحيمة بن عيشوش من توقيع “هاتريك”، أما الهدف الرابع فكان من توقيع نعيمة بوهني.
وأنهى المنتخب الجزائري دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بتحقيقه فوزين متتاليين الأول كان على حساب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والثاني أمام فلسطين بأربعة أهداف مقابل هدف.
وتحدد هوية المتأهل الثاني عن المجموعة في اللقاء الذي سيجمع بين سيدات فلسطين و سيدات الأردن، هذا الثلاثاء.
وتواجه الجزائر في الدور نصف النهائي، المبرمج يوم الجمعة المقبل، المتأهل في المركز الثاني عن المجموعة الأولى، التي تتصدرها مصر، وتحتل فيها تونس المركز الثاني مؤقتا، قبل إجراء مباريات الجولة الثالثة، التي يتصدرها اللقاء الناري بين مصر وتونس.

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