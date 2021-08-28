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رياضة

سيدات “الخضر” لحسم تأشيرة نصف النهائي

سليم.ع
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سيدات “الخضر” لحسم تأشيرة نصف النهائي

يخوض المنتخب الجزائري للسيدات، سهرة السبت بداية من الساعة الثامنة، ثاني مباراة له في كأس العرب الجارية في مصر..
ويواجه المنتخب الجزائري نظيره الفلسطيني، بهدف نيل تأشيرة العبور إلى نصف النهائي عن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانب الجزائر كل من الأردن وفلسطين.
وتمكنت سيدات “الخضر” في اللقاء الأول من الفوز على منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في انتظار التأكيد أمام فلسطين، وستكون آخر مباراة عن المجموعة الثلاثاء بين الأردن وفلسطين.
وتضم المجموعة الأولى ، أربعة منتخبات وهي مصر وتونس والسودان ولبنان، حيث تلعب منتخبات هذه المجموعة ثلاثة مباريات، في حين تلعب منتخبات مجموعة الجزائر مبارتين فقط، كون المجموعة تتكون من ثلاثة منتخبات، في حين تضم المجموعة الأولى أربعة منتخبات، وتختتم مبارياتها هذا الإثنين.
ويعد منتخب السودان الحلقة الأضعف في الدورة، حيث إنهزم في المباراة الأولى أمام مصر بنتيجة 10 – 0 ، قبل أن يتكبد هزيمة ثقيلة أخرى أمام تونس بنتيجة 12- 1.

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