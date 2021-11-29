أنهى المنتخب الوطني للسيدات تربصه المقام في تونس بالعلامة الكاملة وهذا عقب تحقيق الفوز الودي الثاني على نظيره التونسي ..

وحسم منتخب السيدات المباراة الودية الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في ملعب أريانة، وانتهت المرحلة الأولى لصالح سيدات “الخضر” بثلاثية دون رد من تسجيل ليديا بلقاسمي وسيليا كوي ومولر طالب لورا.

وفي المرحلة الثانية وقعت إكرام عجابي الهدف الرابع في د78، وسجل منتخب تونس في د55 عن طريق آلاء كباش ود 57 بفضل سمية العميري.

وفاز المنتخب الوطني للسيدات في المباراة الودية الأولى على تونس بهدف دون رد.

ويدخل التربص الذي أقامه منتخب السيدات في تونس من 21 إلى 28 نوفمبر في إطار التحضير للمواجهة المقبلة من تصفيات كأس إفريقيا للسيدات.