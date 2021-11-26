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رياضة

سيدات “الخضر” يفزن على تونس في الودية الأولى

سليم.ع
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سيدات “الخضر” يفزن على تونس في الودية الأولى

فاز المنتخب الوطني للسيدات على نظيره التونسي بهدف دون رد، في المباراة الودية الأولى، التي تدخل في إطار تحضيرات المنتخبين للدور الثاني من تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2022.

وتمكن المنتخب الجزائري من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء، خلال المرحلة الأولى، عن طريق أميرة ولد براهم في الدقيقة38.

ويخوض المنتخبان الجزائري والتونسي، مباراة ودية ثانية، الأحد على نفس الملعب.

وتندرج المباراتان الوديتان ضمن تحضيرات المنتخبين للدور الثاني من تصفيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2022، حيث سيواجه المنتخب الجزائري منتخب جنوب إفريقيا، فيما يواجه منتخب تونس غينيا الاستوائية.

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