سيدات “الخضر” ينهين تربص تونس بالتعادل

أنهى المنتخب الوطني للسيدات تربصه التحضيري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره التونسي في ثاني مباراة ودية له.

وافتتحت سيدات “الخضر” باب التسجيل عن طريق المهاجمة نعيمة بوهني بعد تنفيذ ركلة جزاء، احتسبت لصالح اللاعبة لينا بوساحة في الدقيقة الـ20.

وبعد مرور 9 دقائق فقط ، استطاعت التونسيات تعديل النتيجة بفضل اللاعبة يسرى بلحاج، قبل أن تضيف بوهني الهدف الثاني لها، وللمنتخب في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول لصالح سيدات “الخضر” بنتيجة هدفين لهدف واحد .

وفي الدقيقة الـ 69 تمكنت التونسية هنا حمادي من تعديل النتيجة.

وكانت المواجهة الودية الأولى التي جمعت المنتخبين الخميس الفارط، انتهت بفوز المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف .

ويدخل التربص التحضيري الذي أقيم بالعاصمة التونسية من الفاتح إلى الثامن 8 أفريل في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا للسيدات 2024 .