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رياضة

سيدات “الخضر” يواجهن تونس في نصف النهائي

سليم.ع
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سيدات “الخضر” يواجهن تونس في نصف النهائي

تعرف المنتخب الوطني للسيدات على منافسه، في نصف نهائي كأس العرب الجارية في مصر، عقب إجراء مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.
ويواجه منتخب الجزائر للسيدات نظيره التونسي في نصف النهائي، الذي يقام الجمعة المقبل، بداية من الساعة الثامنة ليلا، في ملعب كلية الشرطة بالقاهرة.
واحتل المنتخب التونسي المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، بعد تعادله مع المنتخب المصري بهدفين لمثليهما، في ختام لقاءات المجموعة، في حين احتل منتخب مصر الصدارة برصيد 7 نقاط.
وحقق منافس سيدات “الخضر”، المنتخب التونسي في دور المجموعات فوز واحد أمام السودان بنتيجة 12 -1 ، وتعادل سلبا أمام لبنان، وبهدفين لمثلهما أمام مصر.
ويتعرف المنتخب المصري للسيدات على منافسه في نصف النهائي سهرة الثلاثاء، حيث سيواجه المتأهل من مباراة فلسطين والأردن.

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