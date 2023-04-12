سيدات يتولين إفطار مرافقي المرضى بالمستشفيات

محسنون يوفرون الدعم للمبادرة

أخذت عشرات النساء على عاتقهن، مسؤولية تحضير وإعداد وجبات إفطار ساخنة لفائدة مرافقي المرضى من نزلاء مستشفيات ولاية سيدي بلعباس، واتخذن من مكتب الاتحاد العام للنساء الجزائريات مقرا للقيام بهذا العمل الإنساني في شهر التوبة والغفران.

وكشفت خيرة جليل، رئيسة مكتب الاتحاد العام للنساء الجزائريات، أن العملية تشارك فيها عديد النساء، اللائي تحدين التزاماتهن العائلية، وقررن المشاركة في هذه المبادرة المباركة، مضيفة أنه يتم تحضير ما بين 100 و120 وجبة ساخنة توزع يوميا على مرافقي المرضى المقيمين بمصالح مستشفى عبد القادر حساني، ومصلحة طب الأطفال بمستشفى دحماني سليمان، القادمين من مختلف الولايات المجاورة، على غرار ولايات سعيدة، البيض، النعامة وغيرها من الولايات.

وعن المبادرة، قالت السيدة توهامي جميلة، إنها تلتزم يوميا بالحضور للمقر في ساعات مبكرة، تعمل على تحضير الخضر وتنظيفها لبداية الطبخ، قبل أن تلتحق الأخوات المتطوعات لنشرع في التحضير مبكرا حتى يتسنى لنا توزيعها بعد صلاة العصر تقول المتحدثة، التي أضافت أنها تقوم بنفس العمل عند وصولها لبيتها مساء لتحضير وجبة إفطار أبنائها، لكن ذلك لا يشكل لي تعبا ولا عائقا لإتمام هذه المهمة تقول المتحدثة.

وعن الدعم وتوفير مصاريف تحضير الوجبات، قالت السيدة جليل إن ذلك يتمّ بفضل المحسنين الذين يتوافدون لدعم مبادرتنا التي لقيت صدى كبيرا محليا، مضيفة أن العملية متواصلة إلى غاية آخر يوم من الشهر الفضيل، على أمل أن يتضاعف دعم المحسنين لتوسيع العملية لتشمل جميع مرافقي المرضى، الذين يتغير عددهم من يوم لآخر تقول المتحدثة.