“سيدال غاز” تتحصل على شهادة المطابقة للمواصفات القياسية

تحصلت شركة سيدال غاز التابعة لمجمع سوناطراك والمتخصصة في مجال إنتاج وتعبئة وتسويق الغازات الصناعية والطبية على شهادة المطابقة للمواصفات القياسية.

وحسب بيان لسوناطراك فقد تحصلت سيدال وهي شركة فرعية تابعة للمجمع، متخصصة في مجال إنتاج وتعبئة وتسويق الغازات الصناعية والطبية شهادة الإعتماد والمطابقة إيزو ISO 9001 الطبعة 2015 و14001 طبعة 2015 وكذا 45001 طبعة 2018 من منظمة الشهادات الألمانية TÜV Rheinland بتاريخ 26 ديسمبر 2023، بعد عمليات التدقيق والتصديق على نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة المطبق بالشركة.

وأوضح البيان أن الشهادة هي اعتراف بفعالية نظام الإدارة المتكامل المطبق بالشركة والذي سيساعد بتقديم مستوى أداء يتوافق مع المواصفات الدولية وكذا تحسين نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، مراقبة الكلفة، التنمية المستدامة.

وسيعطي هذا الإعتماد الشركة مصداقية أكثر مع الشركاء والمتعاملين وسيعمل على إظهار قدرتها والتزامها بتقديم خدمات ممتازة تستجيب للمعايير الدولية. يضيف البيان.