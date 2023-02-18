سيدة أردنية تحتال على شركات تأمين بدفن دمية في قبرها المزعوم

تمكنت سيدة أردنية من الاحتيال على شركات تأمين والحصول على نحو مليوني دولار بادعائها الموت ودفن دمية في قبرها المزعوم.

اشترك في عملية النصب والاحتيال مع هذه السيدة التي تدعى ” لبتول” 8 أشخاص يعملون في الطب الشرعي، إلى جانب والدها الذي يعمل في مجال السياحة.

بدأت هذه القصة الغريبة عندما قامت هذه السيدة بالتأمين على الحياة لدى 3 شركات تأمين أردنية أوروبية، وأمريكية،وفي شهر أكتوبر، تم الإعلان عن وفاتها وإخراج الجنازة وفتح بيت العزاء، كما حصلت على شهادة وفاة، ليتم بعدها تجهيز الوثائق اللازمة للحصول على مبلغ التأمين عن طريق المحامين، والذي قدربمليون ونص المليون دينار (2 مليون دولار).

بعد هذه الإجراءات التي أكدت وفاتها، تولد الشك لدى شركات التأمين، خاصة عندما لم يتم التقدم بالملف الطبي لهذه الأردنية، الأمر الذي دفع بالسلطات الأمينة بالتحقيق في الحادثة ليتبين أنها “المتوفاة” لا تزال على قيد الحياة.

وبنبش القبر الذي دفنت فيه السيدة، تم العثور على دمية بلاستيكية، بحسب موقع “سكاي نيوز” الذي اطلع على كتاب موجه من لشركات التأمين تضمن معلومات بشأن القضية والتأكد على التعاون مع الأمن العام لمنع تكرار عمليات الاحتيال وكشف أي تلاعب سابق.