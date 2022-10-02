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جواهر

سيدة أعمال تتعرض لسرقة مجوهرات بقيمة 3 ملايين يورو في باريس

جواهر الشروق
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سيدة أعمال تتعرض لسرقة مجوهرات بقيمة 3 ملايين يورو في باريس
أرشيف
تعبيرية

تعرضت امرأة برازيلية كانت في طريقها لحضور عروض أسبوع الموضة في باريس الثلاثاء الماضي، إلى سرقة مجوهراتها التي قيمتها بـ3 ملايين يورو.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة “فرنس براس”، فإن سيدة الأعمال البرازيلية، فور وصولها إلى مطار شارل ديغول، استقلت سيارة أجرة للتوجه إلى أسبوع الموضة في باريس، وعندما وصلت السيارة إلى أحد التقاطعات توقفت بسبب زحمة السير، وهو الأمر الذي مكّن رجلين كانا يمتطيان دراجة نارية من تحطيم النافذة الخلفية للسيارة وسرقة حقيبة يد وحقيبة سفر ثم الفرار بهما.

وتقدّمت سيدة الأعمال البرازيلية ببلاغ إلى مركز شرطة الدائرة السادسة عشرة في باريس الذي قدّر قيمة المسروقات بثلاثة ملايين يورو، بحسب مصدر في الشرطة، إلاّ أن النيابة العامة في بوبينيي أشارت إلى أن القيمة غير معروفة بعد.

ويبحث المحققون بشكل خاص لمعرفة ما إذا كانت الضحية قد تم استهدافها عن طريق المراقبة، أم أن السرقة حدثت بالصدفة، ولا يزال المشتبه بهما طليقين، فيما تم فتح تحقيق في السرقة مع العنف في المجتمع الفرنسي.

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