 سيدة أعمال هندية تحاول اختطاف مذيع تم انتحال شخصيته عبر موقع زواج!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن امرأة هندية حاولت اختطاف مذيع شهير، تم انتحال شخصيته عبر موقع زواج.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد ألقي القبض على سيدة أعمال في حيدر أباد بالهند، منذ أيام قلائل بتهمة مطاردة واختطاف مذيع تلفزيوني بعد أن تطابقت مع شخص ينتحل شخصيته على موقع للزواج.

وتعرضت بوجيريدي تريشا، العضو المنتدب لخمس شركات ناشئة، للخداع بمبلغ 4 ملايين روبية (50 ألف دولار) من قبل “منتحل” تظاهر بأنه المذيع التلفزيوني المعروف براناف سيستلا، حسبما ذكرت صحيفة “إنديا توداي” الإخبارية الهندية.

وذكرت صحيفة “إنديا توداي” الإخبارية الهندية أن المحتال المجهول استخدم صور سيستلا في ملفه الشخصي ثم أقنع المنتحل تريشا “بالاستثمار في مشروع واعد يعمل عليه”، وهو ما قامت به دون تردد، لإعجابها بالمذيع التلفزيوني الذي كان المنتحل يستخدم صورته.

بعد تحويل مبلغ 50 ألف دولار، توقف المنتحل عن الرد على مكالماتها، قبل أن يقوم بحظرها من جميع التطبيقات.

خطة اختطاف

في العامين الماضيين، بدأت تريشا بالتخطيط “لاختطاف” المذيع التلفزيوني، ظنا منها أنه هو من سرق الأموال، وتركها تتعلق به عاطفيا.

وبالرغم من مواجهة سيستلا، الذي أكد لها أن منتحلا استخدم صورته ونصب عليها، لم تصدق تريشا أقوال المذيع الشهير.

وبمساعدة شركاء لها، قامت بالتخطيط لعملية الاختطاف، عبر مراقبة وتتبع المذيع التلفزيوني، حتى يوم 11 فيفري عندما نفذوا العملية.

بطريقة ما، نجح المذيع الهندي من الإفلات من عملية الاختطاف، قبل أن يقوم بفتح بلاغ لدى الشرطة الهندية، التي ألقت القبض على تريشا ومن عاونها في التخطيط للاختطاف.