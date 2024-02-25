-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بالفيديو.. الرئيس تبون يُدشن رسميا جامع الجزائر بكل مرافقه
جواهر

 سيدة أعمال هندية تحاول اختطاف مذيع تم انتحال شخصيته عبر موقع زواج!

جواهر الشروق
  • 219
  • 0
 سيدة أعمال هندية تحاول اختطاف مذيع تم انتحال شخصيته عبر موقع زواج!
إنديا توداي
سيدة الأعمال والمذيع الشهير

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن امرأة هندية حاولت اختطاف مذيع شهير، تم انتحال شخصيته عبر موقع زواج.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد ألقي القبض على سيدة أعمال في حيدر أباد بالهند، منذ أيام قلائل بتهمة مطاردة واختطاف مذيع تلفزيوني بعد أن تطابقت مع شخص ينتحل شخصيته على موقع للزواج.

وتعرضت بوجيريدي تريشا، العضو المنتدب لخمس شركات ناشئة، للخداع بمبلغ 4 ملايين روبية (50 ألف دولار) من قبل “منتحل” تظاهر بأنه المذيع التلفزيوني المعروف براناف سيستلا، حسبما ذكرت صحيفة “إنديا توداي” الإخبارية الهندية.

وذكرت صحيفة “إنديا توداي” الإخبارية الهندية أن المحتال المجهول استخدم صور سيستلا في ملفه الشخصي ثم أقنع المنتحل تريشا “بالاستثمار في مشروع واعد يعمل عليه”، وهو ما قامت به دون تردد، لإعجابها بالمذيع التلفزيوني الذي كان المنتحل يستخدم صورته.

بعد تحويل مبلغ 50 ألف دولار، توقف المنتحل عن الرد على مكالماتها، قبل أن يقوم بحظرها من جميع التطبيقات.

خطة اختطاف

في العامين الماضيين، بدأت تريشا بالتخطيط “لاختطاف” المذيع التلفزيوني، ظنا منها أنه هو من سرق الأموال، وتركها تتعلق به عاطفيا.

وبالرغم من مواجهة سيستلا، الذي أكد لها أن منتحلا استخدم صورته ونصب عليها، لم تصدق تريشا أقوال المذيع الشهير.

وبمساعدة شركاء لها، قامت بالتخطيط لعملية الاختطاف، عبر مراقبة وتتبع المذيع التلفزيوني، حتى يوم 11 فيفري عندما نفذوا العملية.

بطريقة ما، نجح المذيع الهندي من الإفلات من عملية الاختطاف، قبل أن يقوم بفتح بلاغ لدى الشرطة الهندية، التي ألقت القبض على تريشا ومن عاونها في التخطيط للاختطاف.

مقالات ذات صلة
هذا ما حصل مع كلينتون عندما قالت أنها غير مصدومة من أعداد الضحايا الفلسطينيين!

هذا ما حصل مع كلينتون عندما قالت أنها غير مصدومة من أعداد الضحايا الفلسطينيين!

غرفة سرية ونساء مضطهدات.. زوجة البغدادي تكشف المزيد من المفاجآت

غرفة سرية ونساء مضطهدات.. زوجة البغدادي تكشف المزيد من المفاجآت

بالفيديو.. تفاصيل مروعة لمقتل تلميذ على يد أستاذه أثناء درس خصوصي!

بالفيديو.. تفاصيل مروعة لمقتل تلميذ على يد أستاذه أثناء درس خصوصي!

كيف تختار اللحوم الحمراء والبيضاء والنقانق؟

كيف تختار اللحوم الحمراء والبيضاء والنقانق؟

شيرين عبد الوهاب تثير جدلا واسعا بترويجها لأغنية طليقها “كذابة”!

شيرين عبد الوهاب تثير جدلا واسعا بترويجها لأغنية طليقها “كذابة”!

“غطت شعرها وليس عقلها”.. تضامن واسع مع مذيعة تعرضت للتهميش بعد ارتدائها الحجاب

“غطت شعرها وليس عقلها”.. تضامن واسع مع مذيعة تعرضت للتهميش بعد ارتدائها الحجاب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد