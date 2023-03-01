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جواهر

سيدة أمريكية تنجب توأما بعد 6 أشهر من ولادتها بتوأم آخر

جواهر الشروق
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سيدة أمريكية تنجب توأما بعد 6 أشهر من ولادتها بتوأم آخر

أنجبت سيدة أمريكية توأما بعد أشهر من ولادتها بتوأم آخر، وهي حالة نادرة وتمثل نسبة قليلة بين المواليد.

قبل بضعة أشهر، لم تصدق ألبا عندما اكتشفت أنها حامل بتوأم بعد 6 أشهر فقط من ولادة طفليها من جنس ذكر، ولكن الصدمة تحولت إلى الفرح ثم القلق عندما تم إبلاغها وزوجها بالمخاطر المرتبطة بهذا التوأم.

ويُعرف هذا الحمل باسم “التوائم أحادية السلى” وهو توأم يتشاركان كيسا واحدا يحيط بالجنين، وتزادفيه خطورة تشابك الحبل السري.

وقال المستشفى في بيان أن الفريق الطبي أجرى رعاية مستمرة قبل الولادة، بما في ذلك مراقبة الجنين عدة مرات في اليوم للتأكد من بقاء التوأم في حالة جيدة ونظرا لندرة حملها، فقد زارها طلاب الطب.

وكان الهدف هو نقل التوأم إلى 32-34 أسبوعا، ثم الولادة عبر عملية قيصرية نظرا لارتفاع فرص البقاء على قيد الحياة للولادة المبكرة وزيادة خطر موت الجنين بسبب تشابك الحبل كلما تأخرت الولادة.

ويعتبر هذا الحمل من أندر أنواع التوائم، حيث يمثل أقل من 1 % من جميع المواليد في الولايات المتحدة.

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