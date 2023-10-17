سيدة تشارك في قتل زوجها من أجل الميراث

استعانت بصديق الضحية لتنفيذ الجريمة

أحال قاضي تحقيق محكمة الرويبة شرق العاصمة، ملفا خاصا بأربعيني متزوج وأب لثلاثة أطفال على محكمة الجنايات لتورطه في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها صاحب عدة مشاريع سكنية بمشاركة زوجة المجني عليه متهم الحال جاءت متابعته حسب مصدرنا بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إلى جانب تشويه جثة وإخفاءها مع السرقة هذا بعد اعترافه بتفاصيل جربمته الشنعاء.

المتهم كشف أنه كان يعمل مقاولا بأحد المشاريع السكنية التابعة للضحية بمنطقة حمادي منذ سنتين، وكان وقتها صديقا مقربا للضحية الذي سرد له تفاصيل حياته الخاصة، وتدهور العلاقة مع زوجته بعد دخوله في علاقة مع أخرى، الأمر الذي جعله يتقرب من الزوجة ويتفق معها لتنفيذ خطة الانتقام عن طريق قتل الزوج وتمكنها من الاستيلاء على ثروته قبل طلاقها رسميا.

وفي يوم الجريمة التي وقعت قبل أشهر، ترصد الجاني الضحية بمساعدة شريكته، حيث قامت باستدراجه إلى مشروع سكني خاص به ونفذ المقاول الجريمة عن طريق ضربه بسلاح أبيض وتشويه جثته ثم قام الجاني بنقل الجثة لمكان ترمى فيه فضلات البناء وأخفاها هناك بعد طمس معالم الجريمة.

وبعد انتشار خبر اختفاء الضحية انطلقت عمليات البحث والتحري لمصالح الأمن التي عثرت على الجثة بعد أسبوع من الحادثة وتمكنت من فك خيوط الجريمة مباشرة ومنه تحويل المتورطين على العدالة.