سيدة تقتل ابنتها بمساعدة أبنائها الثلاثة في سوق اهراس

الضحية كُتمت أنفاسها بوسادة

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية، بمحكمة الجنح بسوق أهراس، مساء الثلاثاء، بإيداع أربعة أفراد من عائلة واحدة، رهن الحبس المؤقت، بعد متابعتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق شابة عشرينية، هي في الأصل ابنة وشقيقة المشتبه فيهم بقتلها خنقا على خلفية مسألة أخلاقية.

القضية دارت أحداثها ببلدية عين الزانة، المحاذية للحدود الجزائرية التونسية، التابعة لولاية سوق أهراس، ووقعت بداية الأسبوع الحالي، حين تقدمت عائلة الضحية إلى المصالح الطبية في بلدة عين الزانة، من أجل استخراج تصريح بالدفن لابنتهم، التي توفيت بطريقة عادية بحسب زعمهم. وبحسب التصريحات التي أدلوا بها إلى الطبيب المناوب، فإنهم ردّوا الوفاة إلى معاناة الضحية من أوجاع في القلب إلى أن فاجأتها سكتة قلبية أودت بحياتها. وبعد فحص الضحية المتوفاة، تبيّن أن الوفاة غير عادية ومشكوك فيها، حيث تم الاتصال بفرقة الدرك الوطني ببلدية عين الزان التي بدورها أخبرت وكيل الجمهورية، الذي أمر بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة. وتبين من خلال التحقيق وعرض المتوفاة على الطبيب الشرعي أنها تعرضت لجريمة قتل بطريقة بشعة من طرف عائلتها.

وبعد استكمال التحقيقات الأولية، تبين أن الضحية تم قتلها من طرف والدتها الستينية وبمساعدة أبنائها الآخرين، وهم ابنة وأخوان أكبر منها، بعد أن قاموا بكتم أنفاسها بواسطة وسادة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بهذه الطريقة. وبحسب ما علم من مصادر من عين المكان، قريبة من وقائع الحادثة، فإن أفراد العائلة المتهمة في قضية القتل، علمت بإقامة ابنتهم الضحية علاقة غير شرعية مع أحد الشباب، الذي سبق لهم أن حذروها منه، ولكنها بقيت معه وتعمقت علاقتها به، فخططوا لقتل الضحية بهذه الطريقة بقيادة أمهم، ليكتشف أمرهم بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني.

وبعد مواجهة المتهمين ببعض الأدلة، اعترفوا بالجرم الذي اقترفوه في حق ابنتهم، وردوه إلى “مسألة” شرف مع إصرارهم على أنهم كانوا يريدون تخويفها فقط وليس قتلها، وتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة الجنح بسوق أهراس وتوجيه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.