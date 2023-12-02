سيدة تقتل زوجها بلكمة لرفضه اصطحابها إلى دبي!

توفي رجل يبلغ من العمر 36 عاما، بعد أن لكمته زوجته على أنفه لرفضه اصطحابها إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها، وعدم شرائه هدايا قيمة لها بالمناسبة.

وبحسب ما أفادت وكالة سبوتنيك فقد وقع الحادث في شقة الزوجين، الواقعة في مجتمع سكني فاخر في منطقة وانافدي في بيون، يوم الجمعة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام هندية.

مات نيخيل خانا، وهو رجل أعمال في مجال البناء كان قد تزوج من زوجته رينوكا (38 عامًا) قبل ست سنوات.

وذكرت الشرطة: “أثناء المشاجرة، لكمت رينوكا نيخيل في وجهه، وكان تأثير اللكمة قويًا للغاية لدرجة أن أنف نيخيل وبعض أسنانه كسرت. وبسبب نزيف حاد، فقد نيخيل وعيه ومات”.

وقال ضابط شرطة في مركز شرطة وانافدي أن الحادث وقع بعد ظهر يوم الجمعة. ووفقًا للتحقيق الأولي، تم الكشف عن أن الزوجين تشاجرا لأن نيخيل لم يصطحب رينوكا إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها، ولم يقدم لها هدايا باهظة الثمن.

كما كانت رينوكا مستاءة من نيخيل لعدم تقديم رد إيجابي على رغبتها في الذهاب إلى دلهي للاحتفال بأعياد ميلاد بعض الأقارب”.

وسجلت الشرطة قضية جنائية ضد المرأة، وتم احتجازها لمواصلة التحقيق.