سيدة تكتشف أنها حامل قبل لحظات ولادتها

اكتشفت سيدة استرالية أنها حامل بطفلها الثاني قبل لحظات قليلة من ولادتها رغم أنها لم تعاني من أي أعراض تدل ذلك.

وذهبت إيما فيتزسيمونز إلى مستشفى بورت ماكواري، وهي تعاني من آلام شديدة في المعدة فقط، لكن الأطباء حولوها إلى قسم الولادة لأنها كانت في حالة مخاض ما جعلها تشعر بالصدمة، حيث طلبت من الأطباء إعادة الفحص مرة أخرى.

وقالت إيما، التي أنجبت ابنها ويليام قبل عامين، إنه لم يكن لديها سوى بضعة دقائق لتتأقلم مع كونها حامل للمرة الثانية وفق صحيفة”ديلي ميل” البريطانية، موضحة أنها طوال الـ 9 أشهر كانت ترتدي نفس الملابس ولم يحدث أي تغير في شكلها أو وزنها لذلك اعتقدت أنها تعاني من مغص في المعدة ولم يخطر على بالها أنها حامل.

وتم ولادة طفلتها “يلو روز “التي كانت تبلغ من العمر 36 أسبوعا تقريبا في قسم الطوارئ بسبب انخفاض معدل ضربات قلب الأم من شدة الصدمة.

وشرح الأطباء سر عدم معرفة الأم بأنها حامل طوال الـ9 شهور، أن المشيمة كانت في مقدمة الرحم، بينما الطفلة في الخلف لذا لم يتم اكتشاف أي حركة، إذ تمنع المشيمة أي حركة للجنين إن كان في مقدمة الرحم.

وقدّرت بعض الدراسات أن واحدة من كل 400 أو 500 امرأة تمر 20 أسبوعا، أو حوالي 5 أشهر من الحمل قبل أن تدرك أنها حامل، وأن واحدة من كل 2500 امرأة تصل إلى مرحلة المخاض قبل أن تدرك أنها ستنجب طفلا.