سيدة تلقي المخدرات في المجاري خلال مداهمة للشرطة

حجز كمية من السموم وسلاح أبيض بميلة

أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن بلدية فرجيوة غرب ميلة السبت، أربعة أشخاص وحجزت كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور وقارورة غاز مسيل للدموع وسط مدينة فرجيوة.

وحسب مصادر أمنية نقلت الخبر للشروق، فإن حيثيات القضية تعود إلى تلقي الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفرجيوة لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بحي هواري بومدين بفرجيوة، لتتنقل ذات المصالح الأمنية على الفور إلى الحي أين تم وضع نقاط مراقبة وترصد مكنت من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة، وتم تفتيش مسكن المشتبه فيه، حيث تم العثور على ثلاث صفائح من المخدرات داخل حمام المسكن بعد أن حاولت زوجته التخلص منها في المجاري بحمام البيت، و9 قطع مهيأة للترويج، بوزن إجمالي قدره 317.42 غ بالإضافة إلى 71 وحدة من المؤثرات العقلية كانت مخفية بإحكام فوق خزان الماء وكذا قاطع ورق يستعمل في التقطيع، ساطور، وقارورة غاز مسيل للدموع ومبلغ مالي من عائدات الترويج ليتم تحويل المشتبه فيه لمقر الفرقة. التحقيق مع المشتبه فيه مكّن من تحديد هوية شركائه الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و31 سنة وتوقيفهم تباعا.