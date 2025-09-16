سيدة روسية تمنح مبلغا كبيرا لمحتالين لسبب غريب!

منحت سيدة روسية متقاعدة مبلغا كبيرا لمحتالين بمحض إرادتها رغم أنها شكّت في أنهم يحاولون خداعها، لأنها وجدتهم “لطفاء” ويهتمون لأمرها.

حدث هذا في مدينة براتسك، عندما نصحت صديقة صديقتها البالغة من العمر 57 عاما بالاستثمار، ليتواصل معها وسيط مالي مزيف أنشأ حسابا استثمارا احتياليا، وتلقت دفعات صغيرة، مما زاد من ثقتها بالمخطط.

باعت المجني عليها أصولا واقترضت أموالا، بلغت 10 ملايين روبل، معتقدة أن المحتالين يهتمون لأمرها خاصة وأنهم كانوا لطفاء معها ويسألون عن حياتها الشخصية بطريقة ودية.

هذا الامر أكدته المديرية العامة لوزارة الداخلية في منطقة إيركوتسك، حيث نشرت عبر حسابها على تلغرام: “خسرت براتشانكا أموالها بسبب ثقتها بوسيط مزيف، حولت مدخراتها الخاصة، وحصلت على قروض بضمان شقتين وسيارة، كما اقترضت أموالا من أقاربها ومعارفها”.

وقال زوج السيدة: “في البداية، حققت الاستثمارات دخلا، فسعدتُ بنجاح زوجتي في الاستثمار، ثم فوجئتُ بأن سحب الأموال من الحساب يتطلب مبلغا كبيرا من المال، فأخبرتها أنها عملية احتيال” ثم قاما بإبلاغ السلطات.

وعليه، فتحت الشرطة تحقيقًا جنائيًا بموجب الاحتيال المرتكب على نطاق واسع للغاية، فيما أكدت الضحية وهي تبكي: “لا أصدق أنني سلمت حياتي كلها لمجموعة من الغرباء فقط لأنهم تظاهروا باللطف”، وفقا لما نشره موقع en.iz.ru.