سيدة مبتورة القدم أسّست مجموعة لتبادل فردات الأحذية

قامت سيدة بريطانية بُترت قدمها اليمنى بتشكيل مجموعة على مواقع التوصل الاجتماعي لتبادل الأحذية الفردية مع أشخاص مبتوري الأطراف.

خطرت هذه الفكرة على جو اوكالاغان بعد أن أدركت أن لديها خزانة ملابس مليئة بالأحذية مناسبة للقدم اليمنى ولكنها لم تعد مفيدة لها.

وقالت “جو” إنها لم تتمكن من منح أحذيتها بعد بتر قدمها للجمعيات الخيرية لأنها تكن زوجا لذلك قامت بإنشاء مجموعة لتبادل الأحذية، وفق صحيفة “ميترو” البريطانية.

عاشت المرأة البريطانية البالغة من العمر 49 عاما مع متلازمة الألم الموضعية المعقدة والألم العصبي مما يعني أن ارتداء حذاء في قدمها اليمنى لسنوات كان مؤلما.

لاحظت اوكالاغ أن هذه المشكلة لأول مرة عام 2001 عندما استيقظت مع خدر أسفل جانبها الأيمن،وامتد الألم إلى أنحاء جسدها، ما جعلها تستخدم عكازين للمشي وكرسي متحرك.

اتخذت مؤسسة المجموعة قرارا ببتر قدمها اليمنى في 2019، حيث استغرق الأمر 10 سنوات حتى تم تشخيص حالتها على أنها متلازمة الألم الإقليمية المعقدة.

تطورت المجموعة التي أسستها “جو” وأصبح عدد أعضائها 3500 شخص يرتدون حذاء واحدا فقط بسبب البتر.

وينشر المستخدمون صورا للأحذية غير المرغوب فيها، والتي يتم التقاطها بعد ذلك أو تبديلها مع أشخاص يحتاجون إليها.