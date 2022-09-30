سيدة مصرية تترك رسائل يومية على قبر زوجها.. ما قصتها؟
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الرسائل تركتها امرأة مصرية على قبر زوجها، حيث تنقل فيها يومياتها.
وكشفت الرسائل التي التقطها مصور يدعى بسام الشهاوي من مقابر منطقة الفسطاط جنوب القاهرة، ونشرها على صفحته على فيسبوك، عن رغبة تلك الأرملة الحزينة في نقل تفاصيل حياتها لزوجها وكأنه حي يرزق.
وتبين من الرسائل أن مروة، وهي الزوجة الوفية التي دأبت على كتابة رسائل إلى زوجها منذ وفاته، أنها تعاني من مشاعر متناقضة، فتارة تتحدث عن شعورها باليأس ورغبتها في الانتحار، وفي رسائل أخرى تخبره أنها في انتظاره، وأنها تريد أن تستأذنه لزيارة أقاربها لتطلعه على مستجدات أخبار العائلة، وفقا لما نشره موقع” العربية نت”.
رسائل زوجة على قبر زوجها تشغل رواد مواقع التواصل في #مصر https://t.co/fksUzOiE0Z #العربية
— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) September 29, 2022
وأشار المصور بسام الشهاوي أنه لم يتمكن من التقاط أول الرسائل التي كتبتها مروة، لكنه صار يتابع كل ما تكتبه لزوجها الذي لا يستطيع أن يقرأ رسائلها.
وحققت هذه الرسائل تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن تضامنهم مع هذه السيدة المجهولة التي لا تزال وفية لزوجها المتوفى، بينما أبدى آخرون قلقهم على مصيرها، خاصة وأنها ذكرت أنها تفكر في الانتحار.