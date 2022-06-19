سيدة مصرية تترك رسالة لزوجها لتنتحر مع أطفالها الثلاثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في مصر من انتشال جثة ربة بيت رفقة أطفالها الثلاثة الذين قضوا غرقا في ترعة الإبراهيمية بالمنيا.

وكثفت أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات القضية وذلك بالتحقيق مع زوج وأقارب الزوجة وعدد من أهالي عزبة بنيامين حيث تقيم السيدة.

وتبين من التحقيقات، أن الجثث الأربعة التي تم انتشالها تعود لسيدة تبلغ من العمر 39 سنة وثلاثة من أطفالها تتراوح أعمارهم ما بين 6 و3 سنوات، حيث تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام، وفق موقع ” صدى البلد” المصري.

وبالتحقيق مع زوج السيدة ووالد الأطفال تم الكشف عن ملابسات الحادثة، تبين أن ربة البيت قررت أن تضع حدا لحياتها رفقة أطفالها الثلاثة، في الوقت الذي كان زوجها نائما، حيث تركت له رسالة قالت فيها: ” لن تراني أنا ولا الأولاد مرة ثانية”ليقوم الزوج بالبحث عن أفراد أسرته دون أن يعثر لهم على أثر لتكشف التحريات أن السيدة المنتحرة كانت تعاني من ضغوط نفسية بسبب شجارها الدائم مع زوجها.