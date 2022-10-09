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سيدة مصرية تعثر على أسرتها بعد رحلة بحث دامت نصف قرن

جواهر الشروق
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سيدة مصرية تعثر على أسرتها بعد رحلة بحث دامت نصف قرن
صحيفة صدى البلد
السيدة المصرية رضا

تمكن رواد التواصل الاجتماعي من لمّ شمل سيدة مصرية بوالدتها التي ضاعت منها منذ أكثر من أربعة عقود، حينما كانت في السابعة من العمر.

بدأت القصة سنة 1977، عندما خرجت الطفلة الصغيرة رضا مع والدتها التي تعمل بائعة خضراوات في سوق مدينة الفشن، وفجأة اختفت عن الأنظار، حيث استقلت القطار المتجه للصعيد ليستقر بها المقام في مدينة ملوي.

وظلت رضا في رعاية مأمور المركز الذي رباها إلى أن بلغت سن الـ 15، حيث تركت أسرته بعد خلافات معها، لتبدأ رحلة مع الحياة من القاهرة إلى الإسكندرية، مرورا ببورسعيد والإسماعيلية وقنا، حتى استقر بها الحال في الأقصر، وهناك عاشت مع إحدى السيدات، ولكنها غادرتها وعملت بائعة في القطارات، حيث تعرفت على زوجها الذي أنجبت منه 5 أولاد، وفق موقع ” صدى البلد”.

بعد هذه السنوات الطويلة من الغياب، قامت رضا بنشر قصتها على فيسبوك، وتمكن أحد الصحفيين من تسجيل بث مباشر لها ليتعرف عليها خالها الذي أخبر شقيقته البالغة من العمر 72 سنة بأن ابنتها التي ضاعت منها وهي في سن السابعة، لا تزال على قيد الحياة.

وروت والدة الطفلة لـ”اليوم السابع” أنها ظلت تبحث عنها لمده 3 أعوام وفشلت في العثور عليها، وبعد 45 سنة من الفراق التقت رضا بأسرتها وقدمت لهم العديد من العلامات التي تؤكد أنها ابنتهم، حسب ما نشره موقع “اليوم السابع”.

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