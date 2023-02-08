سيدة مصرية تقيم بجوار قبور أبنائها الأربعة منذ 33 سنة

تعيش سيدة مصرية بجوار قبور أبنائها الأربعة الذين وافتهم المنية قبل 33 سنة إثر نشوب حريق في بيتهم.

وقالت السيدة نادية عبد الحميد سيد التي تقيم بمحافظة بني سويف، إنها لم تتمكن من مفارقة قبور أبنائها منذ أن توفوا سنة 1990، بحسب موقع cairolive24.

وتروي السيدة المكلومة التي تبلغ من العمر 75 سنة ما حدث قبل 33 سنة، حيث قالت إن أسطوانة غاز انفجرت في بيتها تسببت في مقتل أربعة أبناء من بين خمسة(3بنات وولد واحد)، بالإضافة إلى ثلاثة من جيرانها قضوا في الحادث،ومنذ أن دفنتهم وهي تقيم بجوارهم في مقابر الشيخ رفعت ببني سويف.

وكشفت أم أيمن أنها بنت غرفة صغيرة بجوار المقابر لإيوائها طوال النهار لكي ترتاح فيها قليلا وتجهز طعامها، مؤكدة أن أبناءها لا يفارقونها ويزورونها في منامها، مشيرة إلى أنها أوصت بدفنها بعد وفاتها بجوار هم حتى تكتمل صحبتهم معا إلى يوم الدين، بحسب “العربية نت”.

وتابعت السيدة نادية قولها إنها تكون سعيدة ومطمئنة عندما تكون بجانبهم، حيث تتحدث مع هميوميا وكأنهم مازالوا أحياء وتروي لهم تفاصيل حياتها اليومية وكأنهم يسمعونها، وعندما تترك المقبرة تصاب بالذهول.