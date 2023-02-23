سيدة مصرية تنجو من حبل المشنقة بعد 6 سنوات قضتها في السجن

قضت محكمة مصرية بتبرئة سيدة من تهمة القتل العمد، وأزاحت عنها حبل المشنقة بعد 6 سنوات قضتها في السجن في انتظار تنفيذ الحكم.

روت السيدة كريمة التي تقيم بمحافظة الدقهلية تفاصيل تبرئتها من جريمة لم ترتكبها في حق زوجها الذي وجد مقتولا سنة 2017 في إحدى الأراضي الزراعية.

قالت السجينة المحرّرة التي وصفت قضيتها بأغرب ما حدث في مصر، إنها أصيبت بكسر في قدمها قبل نحو 6 سنوات فاصطحبها زوجها للمستشفى الدولي بالمنصورة لتجبير قدمها، ثم عادت معه إلى المنزل، حيث تقيم معه مع ابنتيها.

واصلت كريمة سرد ما جرى لها لصحيفة “اليوم السابع”، حيث قالت إنه بعد أن تركها زوجها في البيت، ذهب لزيارة أهله في مدينة منية النصر، خلال ذلك أصيبت ابنتها بإعياء فأخذتها للمستشفى لإجراء فحوصات طبية ثم عادت بها الى البيت.

تابعت السيدة التي برأتها محكمة النقض من الجريمة، قائلة إن زوجها غاب عن البيت أسبوعا كاملا وهو في زيارته لأسرته، ليتم العثور عليه جثة في إحدى الأراضي الزراعية، وتتفاجأ بتوجيه تهمة القتل لها، وإلقاء القبض عليها.

تواصلت محاكمة كريمة 6 سنوات تركت فيها ابنتاها بدون سند، لذلك تم وضعهما في احدى دور الرعاية، وقضت 4 سنوات تحت حكم الإعدام، مرتدية البدلة الحمراء في انتظار قرارالمحكمة بقبول النقض أو رفضه.

خلال هذه المدة تمسكت كريمة بالصلاة والدعاء لكشف الحقيقة، ولم تشك لحظة واحدة في قدرة الله في إنقاذها من حبل المشنقة، وهو ما تحقق بعد إثبات براءتها من قتل زوجها.