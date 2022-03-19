سيدتان تروّجان حبوب الإجهاض في الإقامات الجامعية بباتنة

نشاط المتهمتين امتد إلى عديد الولايات

أوقف عناصر الأمن الحضري الخارجي حملة ثلاثة بمدينة باتنة، سيدتين تبلغان من العمر 35 و44 سنة على التوالي، وجرت عملية التوقيف الخميس الفارط، بمدينة حملة ثلاثة، وأثناء التوقيف وجد بحوزتهما أدوية مستعملة في عمليات الإجهاض وإسقاط الأجنة وهي ممنوعة الاستعمال، إلا بتقارير طبية دقيقة، وكللت العملية التي تمت بناء على معلومات، وصلت الجهات الأمنية، وتحريات دامت عدة أسابيع من التتبع والتقصي من توقيف المتورطتين، وبحوزتهما مشطين من الأقراص بلغت 20 قرصا، أكدت الخبرة الطبية أنها ذات علاقة بعمليات الإجهاض.

وأكد بيان خلية الاتصال والإعلام للمديرية أن المعنيتين كانتا تروجان هذه الحبوب على مستوى الإقامات الجامعية للبنات، وأنهما كانتا تحاولان عرض الخدمات على الطالبات مقابل مبالغ مالية، كما أشار البيان أنهما كانتا تروجان أيضا في أماكن أخرى. وكوّنت مصالح الشرطة القضائية ملفا جزائيا ضد الموقوفتين قبيل تقديمهما للنيابة المحلية لدى محكمة باتنة ممثلة في وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، وقالت مصادر إن السيدتين لا تنشطان على مستوى إقامات باتنة الجامعية فقط، بل لهما نشاط في إقامات أخرى للبنات، بالعديد من ولايات الشرق الجزائري، حيث يتعرفن على طالبة واحدة من كل إقامة فتقوم بتقصي الوضع، ثم تطلب البضاعة بحسب شهر الحمل، والحالة الصحية للحامل، ومعلوم أن هذه الحبوب ممنوع استعمالها بأمر من القانون خاصة أن الإجهاض ممنوع قانونا وشرعا، وهي لا تباع في الصيدليات وإنما تستعمل لحالات خاصة جدا في المستشفيات عندما يصبح الحمل خطرا حقيقيا على صحة الحامل.

ط.ح