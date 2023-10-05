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 سيدفن أخيرا.. هذه قصة الأمريكي الذي بقي محنطا لأزيد من قرن! (فيديو)

الشروق أونلاين
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 سيدفن أخيرا.. هذه قصة الأمريكي الذي بقي محنطا لأزيد من قرن! (فيديو)

كشفت تقارير إخبارية أن الرجل الأمريكي الذي بقي محنطا لأكثر من قرن، سيدفن أخيرا بعد اكتشاف هويته التي كانت مجهولة منذ أواخر القرن التاسع عشر

وأطلق على الرجل المحنط اسم ستونمان ويلي ولم يصرح عن اسمه الحقيقي حتى الآن، وما عرف عنه أنه كان مدمنا على الكحول وتوفي نتيجة الفشل الكلوي في عام 1895، في سجن مقاطعة بيركس حيث كان يحاكم بتهمة السرقة.

وبحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد اعترف ويلي قبل وفاته لطبيب السجن أنه اختار اسم جيمس بن، في أثناء القبض عليه للحفاظ على سمعة عائلته.

ورغم البحث عن هويته الحقيقية في الأشهر التي تلت وفاته لم تنجح السلطات بتحديدها، وبالتالي لم يتمكنوا من التوصل لأفراد عائلته من أجل استلام الجثة.

وأرسلت السلطات حينها جثته إلى دار جنازة أومان في ريدينغ بنسلفانيا، حيث تم تحنيطها عن طريق الخطأ في محاولة لتجربة تقنيات التحنيط الجديدة، وأذنت السلطات للدار الاحتفاظ بالجثة بدلا من دفنها من أجل مراقبة نتائج التحنيط، وظلت معروضة هناك حتى يومنا هذا.

وبعد مرور 128 عاما أعلنت دار جنازة أومان أن ويلي سيتم دفنه أخيرا، في السابع من أكتوبر الحالي بعد التوصل لهويته الحقيقية من خلال البحث الدقيق في السجلات التاريخية، وسيكتب اسمه الحقيقي على قبره وسيكشف للعامة.

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