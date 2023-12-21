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الجزائر

سيدي بلعباس: إصابة 46 شخصا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

الشروق أونلاين
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سيدي بلعباس: إصابة 46 شخصا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

أصيب 46 شخصا في حادث مرور وقع فجر الخميس تمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية سيدي بلعباس، حسب ما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية البيض باتجاه ولاية وهران وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 7 الرابط بين بلديتي تلموني وبلعربي.

وأضاف ذات المصدر أن الحادث تسبب في إصابة 46 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة اثنين منهم في حالة حرجة حيث تم نقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي عبد القادر حساني بمدينة سيدي بلعباس.

وقد تم تسخير 6 سيارات إسعاف وشاحنتي إطفاء وشاحنة إسعاف حسب ما ذكره ذات المصدر مشيرا إلى أن التدخل تم من طرف الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مدعمة بالوحدة القطاعية نوال بن موسى.

من جهتها، فتحت المصالح المختصة تحقيقا حول ظروف هذا الحادث.

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