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الجزائر

سيدي بلعباس: اختناق 29 تلميذا بالغاز بإحدى المدارس

الشروق أونلاين
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سيدي بلعباس: اختناق 29 تلميذا بالغاز بإحدى المدارس
ح.م
جانب من نقل التلاميذ إلى المستشفى

تم صبيحة الثلاثاء، تسجيل 29 حالة اختناق وإغماء وسط التلاميذ بسبب تسرب الغاز من أحد المدارس بولاية سيدي بلعباس.

وحسب ما أعلنته ولاية سيدي بلعباس عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، فقد تم تسجيل حالات اختناق وإغماء وسط 29 تلميذا، بمدرسة ابن باديس الإبتدائية بحي الساقية الحمراء بمدينة سيدي بلعباس.

الإختناق حدث نتيجة تسرب غاز أحادي الكربون من مدفأة القسم، ليتم على إثره تم نقل التلاميذ من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى حساني عبد القادر.

وأكدت الولاية عدم تسجل حالات خطيرة، ما عدى إغماء تلاميذ، وصعوبة في التنفس لآخرين.

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