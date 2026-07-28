سيدي بلعباس تحتضن الصالون الوطني للفواكه الموجهة للتصدير

تنظم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع ولاية سيدي بلعباس، الصالون الوطني للفواكه الجزائرية الموجهة للتصدير خلال الفترة الممتدة من 30 جويلية إلى 2 أوت 2026، في إطار مساعي دعم الصادرات الفلاحية وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر يوم أمس الاثنين، أن التظاهرة ستقام بقاعة الرياضات “عدة بوجلال” بولاية سيدي بلعباس، وستجمع المنتجين والمصدرين والمتعاملين الاقتصاديين، بما يوفر فضاءً لإقامة شراكات تجارية جديدة وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في شعبة الفواكه الموجهة للتصدير.

وسيضم الصالون أجنحة مخصصة لعرض مختلف أصناف الفواكه الجزائرية الموجهة للأسواق الخارجية، إلى جانب تنظيم لقاءات مهنية وأنشطة متخصصة تهدف إلى دعم الصادرات الفلاحية الجزائرية، وتبادل الخبرات والتجارب بين المهنيين، بما يسهم في تطوير أداء الشعبة ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.

ودعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات المنتجين والمصدرين والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.