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سيدي بلعباس: تشييع جثمان شهيد الواجب العريف “بوشنافة” إلى مثواه الأخير  

الشروق أونلاين
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سيدي بلعباس: تشييع جثمان شهيد الواجب العريف “بوشنافة” إلى مثواه الأخير  

تم، مساء الاثنين، تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني العريف المتعاقد “بوشنافة جمال” إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه ببلدية تلاغ بسيدي بلعباس.

وحضر مراسم التشييع والي ولاية سيدي بلعباس سمير شيباني برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي بلكوريصات عبد الكريم.

وأشار بيان الولاية الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن الفقيد انتقل الى مثواه الأخير، بعد أن استشهد وهو يؤدي مهامه في مكافحة الارهاب.

 كما حضر مراسم الجنازة القيادات العسكرية والأمنية والمفتش الجهوي لشرطة الغرب “وهران”، وعضو مجلس الأمة، وكذا السلطات المحلية وعدد من الأعيان والمنتخبين وجموع من المواطنين وعائلة الشهيد على رأسهم والده وزملاءه في الكتيبة.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى مقبرة بلدية تلاغ في موكب عسكري في حدود الساعة الخامسة النصف مساء، و بعد تقديم المراسم العسكرية أقيمت صلاة الجنازة على روح الفقيد ثم قراءة كلمة تأبينية.

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