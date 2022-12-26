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الجزائر

سيدي بلعباس.. وفاة امرأة وإصابة 9 أشخاص في حريق بشقة سكنية (صور)

الشروق أونلاين
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سيدي بلعباس.. وفاة امرأة وإصابة 9 أشخاص في حريق بشقة سكنية (صور)
حساب الحماية المدنية على تويتر
حريق داخل شقة بإحدى مساكن عدل

توفيت امرأة وأصيب 9 أشخاص، صباح الاثنين، جراء حريق اشتعل داخل شقة بمسكن عدل في بلدية سيدي بلعباس.

وبحسب ما أفاد بيان للحماية المدنية فقد تدخلت إسعافاتها على الساعة 02سا30د من أجل إخماد حريق شقة بالطابق 07 لعمارة R+9 بحي 1200 مسكن عدل بلدية سيدي بلعباس.

وأضاف البيان أن الحريق أخمد من طرف الحماية المدنية مخلفا وفاة إمرأة و إصابة 09 بحروق خفيفة تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.

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