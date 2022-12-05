سيراط بومدين في ضيافة حسان الحسني.. فضاء للشهادات والتوثيق

من أجل إثراء يوميات المهرجان الوطني لمسرح الفكاهي في دورته 13، سطرت محافظة المهرجان برنامجا للشهادات وذلك في ندوة للتوثيق إن صح القول، من أجل الوقوف على سيرة فنانين عملاقين في عالم الفكاهة والفن الكل في الجزائر، حسان الحسني و سيراط بومدين.

وزع وقت هذه الندوة، في شطرها الأول للوقوف على سيرة الفنان حسان الحسني، من طرف الفنان عبد الرحمن ايكاريوان في تدخل تحت عنوان ” كنت عضوا في فرقة المسرح الشعبي لحسان الحسني” لخص خلالها يومياته كعضوا في هذه الفرقة، وتطرق بإسهاب الى طريقة عمل الفنان العملاق، سواء مع أعضاء فرقته أو مع الجمهور التي غصت به القاعات التي كان يؤدي فيها مختلف أعماله، وكذا طريقة الوصول إلى الجمهور حتى في أبعد النقاط في الوطن.

أما الشطر الثاني من الندوة، فخصص لمسيرة العملاق سيراط بومدين، الذي خلدته أعماله الراقية والهادفة، نشطها الأستاذ بوزيان بن عاشور في تدخل عنوِن” سيراط بومدين ذو الوجهين”، تطرق خلالها إلى الكثير من المحطات في حياة الفنان الخجول على حد قوله، سواء في الجزائر أو خارجها، على غرار حصوله على جائزة أحسن دور رجالي في تونس ولم تكن تهمه الجوائز بقدر حب الجمهور، بحضور الفنان المصري العملاق عبد الله غيث الذي اعترف به كشخص و كفنان. كما تطرق إلى عرضه في الرباط بالمغرب ” التفاح”، حين غصت قاعة مسرح محمد السادس وصعد إليه الجمهور بعد نهاية العرض إلى الخشبة تحية واعترافا له، ولم يحدث هذا من قبل، بشهادة مدير المسرح بالرغم أنه وصله قبل العرض بدقائق خبر وفاة ابنته بوهران بالجزائر. كما تطرق باختصار إلى كيفية ولوج الفنان لهذا العالم حتى أصبح رقما مهما فيه، وتحول إلى عملاق المسرح الأسود.

أما الفنان عبد الحميد رابية في الشطر الثالث للندوة، فعرض على الحضور مسيرة الفنان سيراط بومدين بإلقاء جميل زينته القافية تحت عنوان” سيراط بومدين سيرة رجل نبيل”، لمس خلاله كل المسيرة الفنية والحياة اليومية و علاقته بالأشخاص والجمهور، وكل ما كان يخص شخص هذا العملاق الذي رحل لكن روحه مازالت تلامس كل خشبات المسرح وقلوب محبيه إلى حد الساعة.

فتح بعدها باب النقاش مع الحضور.