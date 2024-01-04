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يواجه السجن مدى الحياة :

سيراليون تتهم الرئيس السابق بالضلوع في محاولة إنقلاب فاشلة

الشروق أونلاين
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سيراليون تتهم الرئيس السابق بالضلوع في محاولة إنقلاب فاشلة
ح. م
الرئيس السيراليوني السابق إرنست باي كوروما.

قالت محكمة في العاصمة فريتاون، يوم أمس الأربعاء 3 جانفي، إن رئيس سيراليون السابق إرنست باي كوروما اتهم بأربع جرائم من بينها الخيانة وذلك لدوره المزعوم في محاولة عسكرية فاشلة للإطاحة بحكومة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في نوفمبر الماضي، حسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

وهاجم مسلحون في 26 نوفمبر الماضي ثكنات عسكرية وسجنا ومواقع أخرى في سيراليون، وأطلقوا سراح نحو 2200 سجين وقتلوا أكثر من 20 شخصا، حسب نفس المصدر.

لتعلن الحكومة بعد ذلك أن انقلابًا فاشلًا قاده في الغالب الحراس الشخصيون للرئيس السابق كوروما، واستدعت الرئيس السابق للاستجواب في بداية ديسمبر.

وقال جوزيف كامارا محامي كوروما لرويترز “تم وضع سابقة خطيرة… نحن نحاكم رئيس دولة سابق – منتخب ديمقراطيا – بتهم ملفقة في إطار ثأر سياسي”. وتم تأجيل المحاكمة إلى غاية يوم 17 جانفي.

ووفقا لقانون العقوبات في سيراليون، فإن أي شخص تثبت إدانته بالخيانة يمكن أن يواجه السجن مدى الحياة.

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