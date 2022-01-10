سيراليون منتخب متواضع والفوز مفتاح التأهل إلى الدور الثاني

دوليون سابقون يتحدثون لـ"لشروق" عن لقاء سيراليون

قال لاعبون دوليون سابقون لـ”الشروق” إن “الخضر” أقوى المرشحين للفوز باللقب الإفريقي بسبب ثباته على نفس المستوى الذي ظهر به منذ دورة مصر 2019 عندما توج باللقب القاري بقيادة المدرب العالمي جمال بلماضي، كما أجمعوا أن زملاء محرز سيبصمون اليوم على أفضل انطلاقة في الكان الحالي بالكاميرون 2021، حينما يواجهون منتخبا متواضعا جدا يحتل المرتبة الـ108 عالميا، كما اعترف آخرون بصعوبة المهمة التي تنتظر زملاء النشيط يوسف عطال بسبب الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، كما حذروا من نجوم سيراليون وعلى رأسهم العقل المدبر موسى تومبو، وقالوا إن منتخب سيراليون سيستغل لا محال الضغوط الملقاة على كاهل المحاربين للخروج بأي نتيجة ايجابية من اللقاء، وأن فوز المحاربين في لقاء اليوم يعتبر مفتاح التأهل إلى الدور الثاني، خاصة وان الفرصة مواتية لان منتخب نجوم متواضع جدا لكنهم حذروا من فردياته الخطيرة.

لخضر بلومي: منتخب سيراليون متواضع وبلايلي سيصنع الفارق

يرى الدولي الجزائري السابق لخضر بلومي أن منتخب سيراليون يحاول الاعتماد على الضغوطات الملقاة على كاهل المحاربين المتوقع حسبه بالفوز بهذه المباراة بسهولة، محذرا الخضر من استصغار الخصم، لأن المدير الفني لمنتخب السيراليوني جون كيستر سيحاول استغلال ذلك للخروج بأي نتيجة إيجابية، مؤكدا أن موقعتي منتخبي سيراليون، وغينيا الاستوائية هما أصعب اختبار للمحاربين وليس كما يرى البعض، وقال إن لقاء اليوم ضد منتخب نجوم الجبال في جولة الافتتاح لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون والغائب عن المشاركة مند دورة 1996 بجنوب إفريقيا أي لمدة 25 سنة، حيث خرج من الدور الأول.

وتوقع الدولي السابق أن يوسف بلايلي يعتبر الورقة الرابحة للخضر وسيحرك عدّاد أهدافه في كأس أمم إفريقيا الحالية، خاصة مع المعنويات العالية التي تميزه، وأضاف بلومي أن محاربي الصحراء لديهم فرصة قوية للتأهل للدور الثاني بسبب تواضع الخصم، وأن التعداد يزخر بلاعبين ممتازين وعلى رأسهم رياض محرز والوافد الجديد شتي وعطال وفيغولي الذين يتوفرون على قدرات عالية ستعطي دفعا قويا للفريق.

وحذّر الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية من خطوة لاعبي المنتخب السيراليوني وعلى رأسهم الفنان والعقل المدبر واللاعب الشهير موسى تومبو الذي يمثل العمود الفقري لمنتخب نجوم الجبال، حيث أن كل الهجمات الخطيرة –حسبه- تمر عليه، وتبقى قدراته الفنية لا نقاش فيها وهو على شاكلة اللاعبين الكبار الذي يمكنه بلمسة واحدة أن يصنع الفارق، وعليه فإن مراقبته اللصيقة لا نقاش فيها واللاعب المُطالب بمتابعة تحركاته يجب أن يحسن تسيير طاقاته لأن المدير الفني لمنتخب سيراليون جون كيستر سيعتمد لا محالة على الهجمات المرتدة والسريعة، ويجب الحد من خطورته ورغم ذلك توقع لخضر بلومي فوز الخضر بنتيجة عريضة.

قشير عبد العزيز: كل المنتخبات تسعى لكسر سلسلة اللاهزيمة التاريخية لـ”الخضر”

حذّر اللاعب الدولي السابق عبد العزيز قشير من خطورة منتخب السيراليوني منافس الخضر في لقاء اليوم برسم الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة لنهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021، وبرر خريج مدرسة وفاق القل ذلك بأن كتيبة جون كيستر تضم لاعبين ممتازين وعلى رأسهم اللاعب الشهر موسى تومبو.

هذا وقال المهاجم السابق لشباب أوراس باتنة: “اللقاءات التي يلعبها المحاربون تعتبر نهائيات قبل الأوان، بحكم أن كل المنتخبات المشاركة في الكان تسعى لتكسير ديناميكية سلسلة 34 مقابلة دون هزيمة، والإطاحة بالمتوج بلقب دورة مصر 2019”. وطمأن اللاعب السابق لشبيبة سكيكدة الأنصار أن زملاء محرز يتواجدون في فورمة عالية مع نواديهم، خاصة بن رحمة الذي أبان عن إمكانيات عالية شأنه شأن رامز زروقي وطبعا صانع أفراح مانشيستر سيتي رياض محرز.

وتوقع في الأخير فوز الخضر ولكن بصعوبة، لأن الضغط سيكون كبيرا على منتخبنا الذي سيرمي لا محالة بكل ثقله للدفاع عن لقبه، وختم قوله: “الظروف كلها في صالح الخضر منها التحكيم الذي توقع بأنه سيكون في المستوى لأن الكاف لن تتسامح مع أي حكم يرتكب أخطاء واضحة ويغلب فريق عن آخر، ورشح في الأخير فوز زملاء رايس وهاب مبولحي بثلاثية نظيفة”.

محمد الأمين بغلول: “الخضر” مرشحون بقوة للفوز أمام سيراليون

أعترف الحارس الدولي السابق للخضر محمد الأمين بغلول بصعوبة مأمورية زملاء رياض محرز حينما يواجهون هذا المساء منتخب سيراليون على أرضية ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، برسم الجولة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وأضاف حارس وفاق القل سابقا: “أتوقع انتفاضة غير مسبوقة من قبل منتخب سيراليون، وحذر من خطورة العقل المدبر موسى تومبو ومصطفى بندو والحاج كامارا وعزيمة زملائهم”. واعترف أن الفريق السيراليوني يملك مجموعة من الفرديات التي تنشط في مختلف الدوريات الكبيرة على غرار، إنجلترا وتركيا وسويسرا وألمانيا وإيسلندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك والصين وفنلندا، وعبر المدرب السابق لفريق الدلافين عن تفاؤله بتقديم بداية موفقة وأن الاجواء المناخية لا تعيق من أداء لاعبينا لأنهم حضروا في حرارة أشد منها بالدوحة، كما أن بعضهم متعود على حرارة الجو.

وطمأن أنصار محاربي الصحراء أن “الخضر” مرشحون للفوز، وقال إن خطة بلماضي التي سينتهجها مناسبة لتحقيق الفوز، وبالتالي تسجيل بداية موفقة في هذا “الكان”، وطالب أيضا زملاء يوسف عطال بالتحلي بالإرادة والعزيمة، وتوقع أن التشكيلة الوطنية ستذهب بعيدا خاصة وأن التعداد يزخر بلاعبين ممتازين، وأنهم سيسيرون اللقاء مند البداية وإلى غاية صفارة النهاية، وختم قوله إن كل الظروف في صالح “الخضر” منها التحكيم الذي توقع بأنه سيكون في المستوى لان الكاف لن تتسامح مع أي حكم يرتكب أخطاء واضحة ويغلب فريق عن آخر.

طارق لعزيزي: الفوز في لقاء الجولة الأولى مفتاح التتويج بـ”الكان”

اعتبر الدولي السابق طارق لعزيزي أن الفوز في لقاء جولة الافتتاح في منافسة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021 على حساب منتخب سيراليون مفتاح التتويج بـ”الكان”، و توقع الفائز بكأس إفريقيا مع الخضر في دورة الجزائر 1990 أن أشبال المدير الفني لمنتخب سيراليون جون كيستر سيرمون بثقلهم مند صافرة البداية نحو الهجوم بغرض تحقيق الفوز، حيث سبق لمدربهم وأن صرح بأن مفتاح تخطي الدور الأول سيكون في المباراة الافتتاحية ضد المنتخب الجزائري.

وحذّر خريج مدرسة مولودية العاصمة من خطورة محرك الفريق واللاعب المشهور موسى تومبو، وقال إن صاحب البنية القوية سيقلق لا محالة مدافع نادي نيس الفرنسي النشيط يوسف عطال الذي سيتحمل بدون شك عبء المقابلة، وأضاف قائلا: “منتخب سيراليون يحاول بكل الطرق خلط أوراق بلماضي والتأهل للدور الثاني من بوابة الفوز على الخضر”.

واعترف لعزيزي في الوقت نفسه بفرديات الخصم اللامعة والذين ينشطون في مختلف الدوريات العالمية، وطالب من زملاء رياض محرز التركيز جيدا، وأعترف أيضا بأن المدير الفني لمنتخب نجوم الجبال السيراليوني جون كيستر مدرب محنك على دراية كبيرة بالكرة الجزائرية لكن الناخب الوطني جمال بلماضي سيفوز عليه تكتيكيا، علما أنه يعرف لاعبينا جيدا، وتوقع ان المنافس ستخلق لنا صعوبات في بداية اللقاء ونصح هذا الأخير بفرض أسلوب لعب محاربي الصحراء خاصة في العشرين دقيقة الأولى.

بلال دزيري: متفائل بالفوز ومنتخب سيراليون متواضع جدا

أبدى الدولي السابق بلال دزيري تفاؤله بتسجيل الخضر بداية موفقة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021 هذا المساء في لقاء الافتتاح ضد المنتخب السيراليوني المتواضع، لان التعثر في البداية حسب خريج مدرسة نصر حسين داي لا يخدم زملاء بن سبعيني بل يعقد الأمور أكثر فأكثر، خاصة وأنهم سيواجهون في اللقاء الثالث كوت ديفوار.

وأبدى المدرب السابق لاتحاد العاصمة إعجابه بأداء نجوم الخضر مع نواديهم وفي ودية غانا الأخيرة التي فاز بها الخضر بثلاثية، مؤكدا تخوفه من الأجواء التي تسود اللقاء بملعب جابو ما بدوالا الكاميرونية منها حرارة الطقس والرطوبة العالية وقال إنها ستعيق من أداء بعض محترفينا وفي مقدمتهم رامز زروقي الذي اعترف بصعوبة الأجواء، وطالب من الناخب الوطني إشراك اللاعبين الذين يتأقلمون مع مناخ البلد المنظم وعلى رأسهم هداف الدوري القطري بغداد بونجاح وطالبه أيضا بغلق كل المنافذ في وجه زملاء العقل المدبر لفريق سيراليون موسى نوح كامارا والاعتماد على سرعة هداف السد القطري بغداد بونجاح، وختم حديثه للشروق اليومي قائلا “أنا متفائل بوجود بلماضي وأتوقع فوز الخضر بثنائية نظيفة”.

ناصر زكري: الفوز أمام سيراليون محفز للتتويج باللقب

قال الدولي السابق ناصر زكري إن لقاء المحاربين ضد منتخب نجوم الجبال مفتاح التأهل للدور الثاني، وأضاف قائلا “الفوز في أول لقاء لنا في الكان يعني القدم الأولى في الدور الثاني، بل وسنذهب بعيدا”، وتخوّف اللاعب السابق لاتحاد العاصمة من الحرارة والرطوبة وقال إنها ستصعّب من مأمورية زملاء رامز زروقي المطالبين بالفوز في أول لقاء لهم في دورة الكاميرون 2021 في نسختها 33 وهذا لإزالة كل الشكوك وضمان بداية موفقة، وأضاف أن ذلك في متناول التشكيلة الوطنية، جراء تواضع المنافس الذي يحتل المرتبة 108 عالميا.

وتوقع زكري أن نتيجة المباراة الأولى ستكون محفزة للناخب الوطني جمال بلماضي الذي يسعى إلى الدفاع عن لقبه، كما حذّر في الوقت نفسه من خطورة مهاجمي الفريق السيراليوني الذي حضر بجدية لهذا اللقاء، ونصح زملاء رايس وهاب مبولحي باحترام المنافس الذي سيطبق خطة هجومية يقودها العقل المدبر موسى تومبو، وطالب بضرورة شل كل تحركاته، وطمأن أنصار محاربي الصحراء تسجيل بداية موفقة، خاصة وأن محاربي الصحراء هم المرشحون الأبرز على الإطلاق للفوز باللقب بسبب ثباتهم على نفس المستوى الذي ظهروا به منذ سنوات قليلة عندما توّجوا بلقب دورة مصر 2019 بقيادة المدرب العالمي جمال بلماضي.