سيراميك ومنتجات غذائية ومواد تجميل “دي زاد” حاضرة بمعرض دمشق الدولي!

تشارك الجزائر في فعاليات الطبعة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي، المزمع تنظيمه في العاصمة السورية دمشق، خلال الفترة الممتدة من 27 أوت إلى 5 سبتمبر 2025، وذلك في إطار تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن الجناح الجزائري سيشهد مشاركة نخبة من المؤسسات الوطنية الرائدة في عدة مجالات استراتيجية، من بينها مواد البناء والسيراميك، الطاقات المتجددة، المنتجات التجميلية، إلى جانب المنتجات الفلاحية والغذائية.

وأكد المصدر ذاته أنّ برنامج المشاركة الجزائرية سيتضمن تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B)، فضلاً عن عروض تقنية حيّة للمنتجات الوطنية، إضافة إلى جلسات تفاوضية مخصّصة لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية في مجالات الاستثمار المشترك.

وتندرج هذه المشاركة، وفق بيان الوزارة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوسيع الشراكة الاقتصادية، والتعريف بجودة وتنوع المنتجات الجزائرية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين للولوج إلى أسواق خارجية واعدة.