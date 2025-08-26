-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
استيراد فوري لعجلات المركبات و10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين
اقتصاد

سيراميك ومنتجات غذائية ومواد تجميل “دي زاد” حاضرة بمعرض دمشق الدولي!

إيمان كيموش
  • 104
  • 0
سيراميك ومنتجات غذائية ومواد تجميل “دي زاد” حاضرة بمعرض دمشق الدولي!
ح.م

تشارك الجزائر في فعاليات الطبعة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي، المزمع تنظيمه في العاصمة السورية دمشق، خلال الفترة الممتدة من 27 أوت إلى 5 سبتمبر 2025، وذلك في إطار تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن الجناح الجزائري سيشهد مشاركة نخبة من المؤسسات الوطنية الرائدة في عدة مجالات استراتيجية، من بينها مواد البناء والسيراميك، الطاقات المتجددة، المنتجات التجميلية، إلى جانب المنتجات الفلاحية والغذائية.
وأكد المصدر ذاته أنّ برنامج المشاركة الجزائرية سيتضمن تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B)، فضلاً عن عروض تقنية حيّة للمنتجات الوطنية، إضافة إلى جلسات تفاوضية مخصّصة لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية في مجالات الاستثمار المشترك.
وتندرج هذه المشاركة، وفق بيان الوزارة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوسيع الشراكة الاقتصادية، والتعريف بجودة وتنوع المنتجات الجزائرية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين للولوج إلى أسواق خارجية واعدة.

مقالات ذات صلة
إطلاق أول رحلة للخطوط الجوية الداخلية بين الجزائر العاصمة وتمنراست

إطلاق أول رحلة للخطوط الجوية الداخلية بين الجزائر العاصمة وتمنراست

بهذا المقابل خفض ترامب الرسوم الجمركية ضد كوريا الجنوبية!

بهذا المقابل خفض ترامب الرسوم الجمركية ضد كوريا الجنوبية!

موجهة لكافة المهتمين بالاقتصاد: “كوسوب” تطلق استشارة وطنية

موجهة لكافة المهتمين بالاقتصاد: “كوسوب” تطلق استشارة وطنية

“كارفور” تخسر متاجرها في إيطاليا

“كارفور” تخسر متاجرها في إيطاليا

تحسين خدمات الاتصالات والبريد.. زروقي يُشدد

تحسين خدمات الاتصالات والبريد.. زروقي يُشدد

بيع الأدوات المدرسية مباشرة من المنتج والمستورد إلى تاجر التجزئة

بيع الأدوات المدرسية مباشرة من المنتج والمستورد إلى تاجر التجزئة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد