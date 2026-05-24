“سيربور” تجتمع مع عليق على خلفية تصريحاته الأخيرة

نويوة يريد عنتر يحيى مناجيرا... ونداي يشترط الزيادة مقابل البقاء

قرر مجمع “سيربور”، المالك لغالبية أسهم اتحاد العاصمة، ممثلا في الرئيس المدير العام، رياض حجال، عقد اجتماع مع المدير العام للنادي، سعيد عليق، للنظر في التصريحات التي أطلقها في الساعات الأخيرة، التي اتهم فيها بعض الأطراف في الإدارة بعرقلة مهامه في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية منذ تعيينه في النادي، حيث خص بالذكر قضية المدافعين أشرف عبادة وعماد الدين عزي، وتسبب بعض الجهات في الفريق في عرقلة تأهيل الثنائي على المستوى القاري، بعد انتدابهما في “الميركاتو” الشتوي الأخير، فضلا عن قضية تعيين السنغالي لامين نداي مدربا للنادي، وذلك بحسب ما كشفت عنه بعض المصادر المقربة من بيت النادي العاصمي.

وكان المدير العام للنادي سعيد عليق، قد كشف المستور، الجمعة، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، عندما تحدث عن أمور خفية في بيت الاتحاد ووقوف بعض الأطراف في وجهه لقيادة النادي إلى بر الأمان، متهما بشكل ضمني رئيس مجلس الإدارة بلال نويوة، حيث أكد أنه كان من أبرز المعارضين لتعيين السنغالي لامين نداي مدربا للفريق خلفا لعبد الحق بن شيخة، إضافة إلى أمور أخرى فضل عليق الاحتفاظ بها لنفسه إلى غاية الوقت المناسب.

وأضافت ذات المصادر لـ”الشروق”، أن سعيد عليق، الذي كان يقصد بشكل مباشر رئيس مجلس الإدارة بلال نويوة، فضل الأخير التزام الصمت وعدم الرد عليه بتوصيات من الرئيس المدير العام لمجمع “سيربور”، لعدم توسيع رقعة الخلاف، وتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وبالخصوص في الوقت الحالي بالذات الذي يعيش فيه الجميع نشوة التتويج بكأس الجمهورية وكذا كأس الاتحاد الإفريقي.

وعلى صعيد آخر، قالت المصادر ذاتها، إن إدارة النادي دخلت في اتصالات متقدمة مع المدافع الدولي السابق، عنتر يحيى، لتعيينه مناجيرا رياضيا، تحسبا للموسم الكروي الجديد، يكون على عاتقه التكفل بمفرده بملف الاستقدامات بالدرجة الأولى، بعدما عرض عليه نويوة تولي المهام، علما أن عنتر يحيى كان قد سبق له العمل في الاتحاد، في السنوات القليلة الماضية، ونجح إلى حد بعيد في مهامه، قبل أن يقرر رمي المنشفة في نهاية المطاف، لأسباب شخصية، بحسب ما صرح به.

يحدث هذا في الوقت الذي اشترط فيه المدرب السنغالي للاتحاد، لامين نداي، الزيادة في راتبه، مقابل تمديد تعاقده مع الاتحاد لموسم واحد، يعمل فيه على قيادة الفريق للتنافس على لقب البطولة، ومن ثم ضمان المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية، التي ستكون أحد أهداف التشكيلة العاصمية في قادم المواسم، علما أن نداي اشترط من جهته جلب طاقم مساعد له أيضا في حال سارت المفاوضات في الاتجاه الصحيح، قبل مباشرة الأمور الجدية، منتصف شهر جويلية المقبل.