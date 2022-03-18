سيرتا مقام الإحسان

عاصمة الشرق الجزائري الدرة المزهوة، الزمن أمامكِ بخيل بين أَطْلال وهَوَس الكلمات التي تصببت من قلمي القداح واستفزتني أوراقي البيضاء البتول حينها تركت السيل ينداح لما تَعَسَّرَت سبل الوصف في تسمية ما يليق بسيدة الإيحاء التي تستلقي بقامتها الممشوقة على الصخرة البيضاء وأخدود وادي الرمال سلسبيلا يفيض من جيدها الذي يشقها بنبعه الفياض الخارج من حدود العشق والجمال وبظِلٍّ وَارِفٍ ماج بجوٍّ من الدفء الممزوج بشيء من الحنين الذي عانق السحاب فتاه فيها من تاه، يوتها التي شيدت على ضفة الصخر والوادي ما هي إلا حضارة ممتدة لأقطار كثيرة رَفَّلَتْ أواوينُها ذات العماد في ترف الفن والإبداع المتفرد، حضارة تعزف على أوتار أجسادٍ لم تولد بعد في رحم الخيال التي لا نراها لجمال مُفْرَط خيم على تلك الأرض وتجاوز الحدود مما آلَت الخضرة الأبدية هناك حتى جعلت المدينة فردوس عجيباً يَلتَحفُ النَعيمَ.

وفي حضن خضرتها البديعة ترتدي تلك المدينة أجمل أثوابها الزاهية ليستريح لها النظر في كَنَف الإبداع المتفرد وَضَعَتْ تَحَاسِينَا فِي طرقها لِتَظْهَر أَكْثَرَ رَوْنَقاً فتبدوا كأنها في فلك سابح على جسور عتيقة يوحي لحضارة مدينة وذاكرة عميقة تسرد ملايين الحضارات وكأنه كان من شواهد الانتصار، الانكسار والحب حتى الظلام هناك أجمل.

قسنطينة محراب الشوق والحب والحضارة التي فاحت مسكا مطرزا بجسورها السبع المعلقة وحصنت بصور زين رأسها بتاج من سندس امتزج الوانه فكتب زخرفا عربيا ضمّ أكبر عدد من أقدم المساجد وتربعت حسناء الشرق على أبواب القنطرة الجابية الوادي والجديد ومن وراء كل شارع ومن معبر كل باب تلقاك بالزهر يقطر فتبقى للصدى المنغوم تسير فوق قاطرة الوِجْدَان تراقص العطر فيغري قلوب العشاق لمدينة تحاكي آثار سطورها العريقة لإرثها الحضاري الذي لم يطمسه التاريخ تحت انقلابات الزمن بل بقيت دُّرّةُ الملوك الباسقة لجمالها المنثور الذي صار منطقة الجذب السياحي ولطالما كانت أيضا مهد العلم والعلماء لتملأ العين بماضيها الفكري والثقافي العريق والسياسي المجيد واغترفت كل التحايا الأنيقة وتُوِّجت بحضارة الإسلام العظيمة لتبقى أسطورة لغز مَغْمُور يسطع إِخاء وجُودا تَدَثَّرَ به أبناؤها الذين تنبض عروقهم أَصَالَة وعزا.