-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

سيرك دولي يُهدي مستغانم أسدا إفريقيا و3 نمور بنغالية

الشروق أونلاين
  • 28
  • 0
سيرك دولي يُهدي مستغانم أسدا إفريقيا و3 نمور بنغالية
أرشيف
نمر بنغالي

استقبلت حظيرة الترفيه والحيوانات “موستالاند” بمستغانم، هبة من السيرك الدولي “سيتا دي روما”، تتمثل في 3 نمور بنغالية وأسد إفريقي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس، عن مدير العيادة البيطرية بالحظيرة بلخضر واسيني، أن استقبال الحظيرة لهذا الصنف من الحيوانات النادرة، يأتي في إطار مهامها للحفاظ على الأنواع المهدّدة بالانقراض.

وبموجب هذه الهبة، ستحصل “موستالاند” من طرف السيرك الدولي “سيتا دي روما”، على عدد من الحيوانات المفترسة، التي كانت تشارك في عروض الترفيه.

وتحتوي الحديقة حاليا على 28 قطا كبيرا من نمور بنغالية بنية وبيضاء اللون، وأسود إفريقية بنية وبيضاء، وأنواع أخرى. ومنذ افتتاحها في 2017، سجلت الحظيرة عدّة ولادات لهذه الأنواع، بعضها نادر على المستوى الدولي. على غرار النمر البنغالي الأبيض، والأسد الأبيض.

وتقع هذه الحديقة، الممتدة على مساحة 57 هكتارا، شرق مدينة مستغانم،بالقرب من الواجهة البحرية الشرقية “سيدي المجدوب”، المطلّة على خليج “أرزيو”. وقد بلغ عدد زوارها العام الماضي نحو 2 مليون زائر.

مقالات ذات صلة
مقطع فيديو متداول لوفاة إمام مسجد إندونيسي أثناء صلاة الفجر

مقطع فيديو متداول لوفاة إمام مسجد إندونيسي أثناء صلاة الفجر

أنصار “كأس الجمهورية”.. مشجعون ومبدعون للجداريات واللوحات الفنية!

أنصار “كأس الجمهورية”.. مشجعون ومبدعون للجداريات واللوحات الفنية!

الجزائر تشرع لأول مرة في تصنيع 11 سفينة صيد .. الشروع في استلامها هذا العام

الجزائر تشرع لأول مرة في تصنيع 11 سفينة صيد .. الشروع في استلامها هذا العام

حلقة الحزيمي “الأكثر مشاهدة” في تاريخ البودكاست عبر العالم

حلقة الحزيمي “الأكثر مشاهدة” في تاريخ البودكاست عبر العالم

“سيارتك قد تصيبك بالسرطان”.. خبراء يتوصلون لنتائج صادمة!

“سيارتك قد تصيبك بالسرطان”.. خبراء يتوصلون لنتائج صادمة!

انطلاق اختبارات التربية البدنية للمترشحين الأحرار .. فرصة للحصول على علامات مرتفعة

انطلاق اختبارات التربية البدنية للمترشحين الأحرار .. فرصة للحصول على علامات مرتفعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد