سيرك دولي يُهدي مستغانم أسدا إفريقيا و3 نمور بنغالية

استقبلت حظيرة الترفيه والحيوانات “موستالاند” بمستغانم، هبة من السيرك الدولي “سيتا دي روما”، تتمثل في 3 نمور بنغالية وأسد إفريقي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس، عن مدير العيادة البيطرية بالحظيرة بلخضر واسيني، أن استقبال الحظيرة لهذا الصنف من الحيوانات النادرة، يأتي في إطار مهامها للحفاظ على الأنواع المهدّدة بالانقراض.

وبموجب هذه الهبة، ستحصل “موستالاند” من طرف السيرك الدولي “سيتا دي روما”، على عدد من الحيوانات المفترسة، التي كانت تشارك في عروض الترفيه.

وتحتوي الحديقة حاليا على 28 قطا كبيرا من نمور بنغالية بنية وبيضاء اللون، وأسود إفريقية بنية وبيضاء، وأنواع أخرى. ومنذ افتتاحها في 2017، سجلت الحظيرة عدّة ولادات لهذه الأنواع، بعضها نادر على المستوى الدولي. على غرار النمر البنغالي الأبيض، والأسد الأبيض.

وتقع هذه الحديقة، الممتدة على مساحة 57 هكتارا، شرق مدينة مستغانم،بالقرب من الواجهة البحرية الشرقية “سيدي المجدوب”، المطلّة على خليج “أرزيو”. وقد بلغ عدد زوارها العام الماضي نحو 2 مليون زائر.