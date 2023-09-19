سيريل رامافوزا : يجب تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره

خلال كلمته في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أنه يجب تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، هذا خلال كلمته التي ألقاها اليوم، الأربعاء 19 سبتمبر، أثناء أشغال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أنه يجب تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، هذا خلال كلمته التي ألقاها اليوم، الأربعاء 19 سبتمبر، أثناء أشغال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

رامافوزا استهل مداخلته بالتذكير أنه قبل 78 عاما الدول قطعت عهدا “لإنقاذ الأجيال من هول الحرب”، ليضيف أنه “في الوقت الذي نجتمع فيه هنا الكثير من البشر يواجهون الحرب، العوز، الجوع والمرض”.

رئيس جنوب إفريقيا الذي اعتبر أن “الثقة تتآكل بين الأمم”، اعتبر أن “تحقيق التنمية المستدامة أمرا بعيد المنال” وهذا نظرا لما يعيشه العالم اليوم. وقال “نشهد تحويل اهتماماتنا وطاقاتنا من جديد إلى آفة الحرب”.

سيريل رامافوزا اعتبر أن “تلك الحروب والانقسامات يمكن أن نتخطاها”، وذلك بتعضيد الجوانب والسمات الإنسانية، فقد برهن البشر أنه بإمكانهم العيش في سلام.

رامافوزا قال أن جنوب إفريقيا لطالما دعت للحوار ولفض النزاعات وإنهائها، ومن منطلق كون جنوب إفريقيا انتقلت من الفصل العنصري إلى الديموقراطية فقد التزمت بالنهوض بحقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية.

سريل رامافوزا قال أن جنوب إفريقيا تثمن “مشاركة كل أطراف النزاع في الحلول”، وهذا ما يبرر مشاركة جنوب إفريقيا في المبادرة الإفريقية لحل النزاع في أوكرانيا.

رئيس جنوب إفريقيا قال أن المبادرة “تستند على رغبة تصبو إلى إنهاء معانات المتضررين من شكل مباشر من هذا النزاع إضافة إلى الملايين في قارتنا وفي العالم بسبب الجوع.”

رامافوزا قال أنه اتصل بالرئيس الأوكراني زيلنسكي، حيث أعلمه الأخير بتحقق بعض مما تم الإتفاق عليه خلال المبادرة الإفريقية ومنها إعادة الأطفال الأوكرانيين وتبادل الأسرى.

الرئيس الجنوبي إفرقي أضاف “نواجه نزاعات اخرى في قارتنا ويجب أن نستثمر في السلام”. من بين هذه النزاعات حسب رامافوزا، النزاع في الصحراء الغربية، وقال أنه “يجب الإقرار بحق الشعب الصحراوي في حقه في تقرير المصير”.

رامافوزا وخلال كلمته تطرق أيضا إلى الفقر في العالم وقال أن كثير شعوب العالم يواجهون الفقر والعوز “ننفق المليارات في الحروب ولا نعتمد أية إجراءات لمعالجة الجوع وتوفير الرعاية الصحية وتمكين المرأة وتحقيق التنمية في البلدان المستضعفة”.

الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، الذي ثمن ترحيب مقترح تمثيل إفريقيا في الهيأة الأميمة، وقال “يجب أن نظمن أن صوت إفريقيا معضد هنا”.