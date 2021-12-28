سيطرة جزائرية مغربية على قائمة “ليكيب” المغاربية

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن التشكيلة المثالية للاعبين المغاربة خلال سنة 2021، والتي عرفت سيطرة جزائرية مغربية.

و شهدت التشكيلة تواجد 4 لاعبين جزائريين، ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز ويوسف بلايلي و رامي بن سبعيني و إسماعيل بن ناصر.

وإلى جانب الرباعي الجزائري، تواجد في التشكيلة المثالية أربعة لاعبين مغربيين، وهم الحارس ياسين بونو، ونايف أكرد وأشرف حكيمي وغانم سايس، مع تواجد كل من سخيري، ووهبي الخزري من جانب “نسور قرطاج”.

وجاء التشكيل المثالي لسنة 2021 :

في الحراسة: ياسين بونو.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي – غانم سايس – نايف أكرد – بن سبعيني.

في خط الوسط: سخيري – بن ناصر – وهبي الخزري.

في خط الهجوم: رياض محرز – يوسف بلايلي – يوسف النصيري.