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صنفتها فوربس في الرتبة الـ 32

سيفيتال ضمن أقوى الشركات العائلية العربية

نادية شريف
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سيفيتال ضمن أقوى الشركات العائلية العربية

صنفت مجلة فوربس الأمريكية، مؤخرا، شركة سيفيتال الجزائرية ضمن أقوى الشركات العائلية العربية.

واحتلت سيفيتال الرتبة 32 من أصل 100 أقوى شركة عائلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت فوربس إن مجموعة سيفيتال من أوائل الشركات الجزائرية الخاصة وأكبرها.

يذكر أن سيفيتال شركة صناعات غذائية جزائرية خاصة ملك للسيد يسعد ربراب مختصة في صناعة الزيوت والمواد الدسمة وتكرير السكر أنشأت سنة 1998.

تقوم بتسويق منتجاتها في كل من الجزائر، تونس، روسيا، فرنسا، سويسرا، مالي، أوكرانيا، و تمتلك المجموعة 28 شركة أخرى.

يذكر أن مجلة فوربس الشرق الأوسط كشفت عن تصنيفها السنوي الجديد لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021، والذي سجل تراجعا في عدد الشركات التي تملكها عائلات مغاربية مقارنة بعام 2020.

التصنيف الجديد تضمن شركتين مغربيتين وشركة جزائرية وأخرى تونسية.

وقالت المجلة إن التصنيف اعتمد على عدد من المعايير، أهمها حجم الاستثمارات، عدد الموظفين، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات وامتدادها الجغرافي.

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