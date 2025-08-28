سيفي غريب يتسلم مهامه كوزير أول بالنيابة خلفا لمحمد النذير العرباوي (فيديو)

تسلّم وزير الصناعة سيفي غريب يوم الخميس بقصر الحكومة، مهامه كوزير أول بالنيابة خلفا لسابقه محمد النذير العرباوي الذي أنهيت مهامه بموجب مرسوم رئاسي.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة في وقت سابق من اليوم، فقد “أمضى رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام نذير العرباوي، بصفته وزيرا أول. وقرّر تعيين سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة خلفا له”.

وقال العرباوي في تصريحه خلال مراسم تسليم المهام :”أبادر بتقديم خالص التهاني والتبريكات لأخي وزميلي السيد سيفي غريب. على الثقة التي حظي بها من قبل السيد رئيس الجمهورية”.

متابعا:”أتوجه بدوري إلى رئيس الجمهورية بخالص الشكر وعظيم العرفان، على الثقة التي وضعها في شخصي. طيلة أداء المسؤولية، التي أعتبرها أمانة، أكثر مما هي تكليف أو تشريف”.

قبل أن يضيف:”في الوقت الذي أغادر فيه قصر الحكومة، لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى أعضاء الحكومة على تعاونهم، وإلى كافة إطارات وموظفي الوزارة الأولى على ما يبذلونه يوميا”.

من جهته، أعرب غريب عن درايته بأن “هناك الكثير من الأعمال التي تنتظر الحكومة، خاصة مع الدخول الاجتماعي”. مؤكدا استعداده “للعمل جاهدا وبدون هوادة على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية”.

وأضاف الوزير الأول بالنيابة يقول:”لا يسعني أيضا إلا أن أشكر السيد محمد النذير العرباوي على المجهودات التي بذلها”. مردفا:”سوف يكون شعارنا وأمرهم شورى بينهم، سنتشاور مع الجميع من أجل تجسيد برنامج الرئيس”.