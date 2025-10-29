سيفي غريب يفتتح الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ28

أشرف، الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، على افتتاح الطبعة الـ28 لصالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا 2025” بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالعاصمة.

وحضر الافتتاح كل من وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال وأعضاء من الحكومة.

وستعرف هذه الطبعة التي تُنظم تحت شعار “الكتاب ملتقى الثقافات”، مشاركة قياسية لدور النشر، والتي بلغ عددها 1254 من 49 دولة، موزعين عبر 565 جناحا.

كما تمت برمجة 55 فعالية تشمل محاضرات حول الرواية وأدب الطفل، بمشاركة نخبة من الأدباء من الجزائر وخارجها، إلى جانب ندوات تسلط الضوء على الابداع في زمن الذكاء الاصطناعي والذاكرة والتاريخ وأمسيات شعرية تناصر القضايا الانسانية.

وخلال هذه الطبعة، سيحتفي الصالون بدولة موريتانيا كضيف شرف في خطوة تعكس “عمق العلاقات بين البلدين والتواصل الحضاري والتكامل الاقتصادي والمصير المشترك”.

للإشارة، استقبلت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، مساء الثلاثاء، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو الذي يزور الجزائر للمشاركة في افتتاح الصالون الدولي للكتاب، حيث تحل الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضيف شرف لهذه الطبعة.