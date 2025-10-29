-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سيفي غريب يفتتح الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ28

الشروق أونلاين
  • 286
  • 0
سيفي غريب يفتتح الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ28
ح.م
جانب من الافتتاح

أشرف، الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، على افتتاح الطبعة الـ28 لصالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا 2025” بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالعاصمة.

 وحضر الافتتاح كل من وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال وأعضاء من الحكومة.

وستعرف هذه الطبعة التي تُنظم تحت شعار “الكتاب ملتقى الثقافات”، مشاركة قياسية لدور النشر، والتي بلغ عددها 1254 من 49 دولة، موزعين عبر 565 جناحا.

كما تمت برمجة 55 فعالية تشمل محاضرات حول الرواية وأدب الطفل، بمشاركة نخبة من الأدباء من الجزائر وخارجها، إلى جانب ندوات تسلط الضوء على الابداع في زمن الذكاء الاصطناعي والذاكرة والتاريخ وأمسيات شعرية تناصر القضايا الانسانية.

وخلال هذه الطبعة، سيحتفي الصالون بدولة موريتانيا كضيف شرف في خطوة تعكس “عمق العلاقات بين البلدين والتواصل الحضاري والتكامل الاقتصادي والمصير المشترك”.

للإشارة، استقبلت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، مساء الثلاثاء، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو الذي يزور الجزائر للمشاركة في افتتاح الصالون الدولي للكتاب، حيث تحل الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضيف شرف لهذه الطبعة.

مقالات ذات صلة
ولاية الجزائر تكشف عن برنامج الاحتفالات بذكرى أول نوفمبر

ولاية الجزائر تكشف عن برنامج الاحتفالات بذكرى أول نوفمبر

تحديث جديد في قائمة وكالات العمرة لموسم 2025

تحديث جديد في قائمة وكالات العمرة لموسم 2025

إصابة 31 تلميذا إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة سياحية بغليزان

إصابة 31 تلميذا إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة سياحية بغليزان

من وهران.. سعيود يأمر بتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية

من وهران.. سعيود يأمر بتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية

8 سنوات للوزير كعوان و4 في حق زميله قرين

8 سنوات للوزير كعوان و4 في حق زميله قرين

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد