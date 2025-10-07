سيفي غريب يُدشن وحدة إنتاج الخرسانة بالمسيلة

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، الثلاثاء بالمسيلة، على تدشين مصنع إنتاج حديد الخرسانة، وذلك في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى الولاية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي أول محطة له، قام الوزير الأول بتدشين وحدة إنتاج الخرسانة التابعة للشركة العمومية “فوندال” فرع الشركة القابضة للشركة الوطنية لصناعة الحديد SNS بالمسيلة.

ويعد هذا المشروع الصناعي الواقع بمنطقة ذراع الحاجة ببلدية المسيلة، أصلا مسترجعا في إطار عملية استرجاع الأملاك والأصول، حيث سلم إلى المؤسسة العمومية للمسابك الجزائرية “فوندال” بتاريخ 10 أغسطس 2024.

ويتخصص هذا المصنع في إنتاج الحديد والفولاذ، إذ يتربع على مساحة إجمالية قدرها 9ر23 هكتار، باستثمار يناهز 226 مليون دج، حيث من المرتقب أن يوفر نحو 450 منصب شغل مباشر، مع توقع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 650 ألف طن وقيمة مضافة للناتج المحلي الوطني تقدر بـ 5.7 مليار دج.

بعدها، عاين الوزير الأول الوضعية العامة للمصنع بعد خضوعه لأشغال الصيانة، كما وقف على مختلف خطوط الانتاج، حيث أسدى تعليماته لإعطاء هذا الصرح الصناعي المكانة التي يستحقها.

وقبل التدشين، تابع غريب، عرضا حول المؤسسة الاقتصادية العمومية “فوندال”, المشرفة على مصنع حديد الخرسانة.

ويتمثل النشاط الرئيسي للمؤسسة في إنتاج وتسويق قطع مقولبة من حديد الزهر والفولاذ، حيث تدعمت المؤسسة المذكورة بوحدات جديدة في إطار استعادة الممتلكات المنهوبة، من بينها وحدة إنتاج حديد الخرسانة التي تم تدشينها.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المدير العام لمؤسسة “فوندال”, زين العابدين ويس، أن الخطوة تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادف إلى تدعيم الاقتصاد الوطني، ليكون بذلك “لبنة جديدة في صرح النسيج الصناعي الوطني”.

وحسب بيان للجهات المعنية، سيقوم الوزير الأول كذلك بتدشين مصنع “اورو تروحي بارتس” ببلدية مقرة.

أما في محطته الثالثة، فمن المرتقب أن يزور سيفي غريب المناطق المتضررة من السيول التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية.

ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، ووزير الصناعة يحيى بشير.