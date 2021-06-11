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سيف الإسلام القذافي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

الشروق أونلاين
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سيف الإسلام القذافي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

كشف سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عبر الإعلام البريطاني، الجمعة، عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا.

ونقلت صحيفة “تايمز” البريطانية أن سيف الإسلام، الذي تلقى تعليمه  في بريطانيا، يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وسيف الإسلام القذافي، الذي كان يُنظر إليه سابقاً على أنه خليفة والده، لم يظهر علناً منذ القبض عليه قبل عشر سنوات في الصحراء الليبية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سيف الإسلام تحدث معهم مباشرة لتأكيد هويته وللإعلان أنه بخير، وأوضح التقرير البريطاني أن القذافي كان يتواصل مع دبلوماسيين غربيين وغيرهم بهدف الحصول على دعمهم أثناء عودته إلى الحياة العامة، على الرغم من كونه لا يزال ملاحقاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

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