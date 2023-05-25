سيكون الأعلى عالميا.. هذه تفاصيل إنجاز تمثال للأمير عبد القادر

كشف والي ولاية وهران سعيد سعيود، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى تعليمات بإنجاز تمثال للأمير عبد القادر بعلو 42 مترا بوهران يعد الأعلى في العالم.

وقال سعيود، خلال إشرافه على لقاء تقييمي جمعه بإطارات من وزارة الداخلية، أن الولاية قد تحصلت على المبلغ المخصص لمشروع تمثال الأمير عبد القادر ومتحف خاص به والذي سينجز أعلى جبل “مرجاجو” بوهران وسيتم الانتهاء منه بنهاية 2024.

وأضاف سعيود قائلا “التمثال سيكون بعلو 42 مترا وسيعد الأكبر والأعلى بعد تمثال ريودي جانيرو بالبرازيل الذي يبلغ ارتفاعه 39 مترا”.

وأضاف والي وهران أن قيمة المشروع 120 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن التمثال سيحمل سيفا يضيء بنور موجه للقبلة لإرشاد المصلين، كما سيكون لحصانه خمسة مرتكزات ترمز للأركان الخمسة للإسلام.