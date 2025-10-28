سيلا: إيتوزا تبرمج رحلات خاصة لنقل الزوار

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم الثلاثاء، عن برمجة رحلات خاصة لنقل الراغبين في زيارة المعرض الدولي الكتاب “سيلا”، في طبعته الـ28، التي ستجري بقصر المعارض الصنوبر البحري.

وفي بيان لها، أوضح المؤسسة أن هذه الرحلات الخاصة مبرمجة ابتداء من يوم الخميس المقبل وإلى غاية نهاية التظاهرة في 8 نوفمبر، وهذا على مستوى محطات الحراش، ساحة الشهداء، أول ماي، ساحة أودان، براقي، بن عكنون، حمادي مرورا بالرويبة، وسيدي عبد الله.

وستنطلق الرحلة الأولى بهذه المحطات نحو قصر المعارض على الساعة العاشرة صباحا، فيما تنطلق آخر رحلة من قصر المعارض على الساعة الثامنة والنصف مساء، وفقا للمصدر ذاته.

وأشار المؤسسة العمومية إلى أن سعر التذكرة يقدر بـ50 دج بالنسبة للمناطق الحضرية و100 دج بالنسبة للمناطق شبه الحضرية.