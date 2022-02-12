“سيلا 2022”.. خلاف الوزارة والناشرين متواصل

المنظمة الوطنية لناشري الكتب تدخل على الخطّ

تبنت رسميّا المنظمة الوطنية لناشري الكتب مطلب ناشرين بتأجيل معرض الكتاب الدولي “سيلا 2022″، لجملة من الأسباب التي أوردتها، داعية إلى تكاتف الجهود والتحضير الجيد والمهني لإنجاح طبعة شهر أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان للمنظمة، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه حرصًا على نجاح “المعرض الدولي للكتاب” وتقديم صورة مشرقة عن الجزائر وعن معرض مكرّس كأهم معارض العالم العربي، فقد اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي مع ثلة من الناشرين الغيورين على صورة الجزائر، لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية المهمة، خاصة بعد غياب أرهق كاهل الناشرين الجزائريين مع تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح المصدر أنّ ما يفوق 100 ناشر فاعل ومنخرط كليا في الشأن المهني والثقافي أجمعوا على رفع مطلب تأجيل المعرض لعدّة أسباب قاهرة، أبرزها الظرف الوبائي الذي حتّم فرض تقديم الدفتر الصحي للدخول إلى التظاهرات والمؤسسات الثقافية، وهو ما اعتبروه حاجزا أمام ملايين الزوار.

وأشار البيان مجددا إلى تأثير تغيير رزنامة وزارة التربية، حيث أصبحت فترة إقامة المعرض تتزامن وفترة امتحانات الأطوار التعليمية الثلاثة والجامعية، مع تأخير العطلة الربيعية إلى ما بعد نهاية المعرض، الأمر الذي سيحرم زوار المناطق الداخلية من حضور فعاليات هذه التظاهرة.

كما وقف المصدر عند تزامن تنظيم معرض الجزائر الدولي مع شهر رمضان الكريم والذي يتجهز له الجزائريون اقتصاديا وروحيا وهو ما سيؤثر سلبا على زيارة المعرض، ناهيك عن تزامن نهاية السنة الاجتماعية تقريبا مع نهاية الفصل الثاني، وبالتالي تدني احتياجات الطلبة من الكتب عامة.

وذكرت المنظمة في بيانها أنه سبق لها مراسلة وزيرة الثقافة، بتاريخ 10 جانفي 2022 للمطالبة بمجانية الأجنحة للناشرين الجزائريين خاصة، الشيء الذي لن يبطل أسباب فشل المعرض، لكنه سيكون متنفسا للناشر في مثل هذه الفترة، على حد قولها.

لهذه الأسباب أساسا، والتي تعتبرها منظمة الناشرين، أهم ركائز ومسببات نجاح المعرض، فقد رفعت مطلب تأجيل هذه التظاهرة الثقافية إلى موعدها الطبيعي.

وجاء إعلان المنظمة عن موقفها المساند لزملاء المهنة في سياق الردّ ضمنيّا على الجهات الرسمية التي اعتبرت مطلب التأجيل غير تمثيليّ، خاصة في ظل مساندة آخرين لموعد الربيع القادم.

ع.ع